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ПЕК Зволле - Аякс 09 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 09-03-2025 15:30
Стадион: МАК³ПАРК (Зволле, Нидерланды), вместимость: 14000
09 Марта 2025 года в 16:30 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 25-й тур
Главный судья: Бас Нейхейс (Энсхеде, Нидерланды);
ПЕК Зволле
Аякс

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПЕК Зволле - Аякс, которое состоится 09 Марта 2025 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 25-й тур, оно проводится на стадионе: МАК³ПАРК (Зволле, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
ПЕК Зволле
Зволле
Аякс
Амстердам
1 Нидерланды вр Яспер Схенделар
3 Нидерланды зщ Оливье Артссен
28 Дания зщ Simon Graves
4 Ирландия зщ Ансельмо Макнулти
33 Нидерланды зщ Damian van der Haar
6 Нидерланды пз Anouar El Azzouzi
10 Нидерланды пз Дэйв ван ден Берг
18 Нидерланды пз Одиссёс Веленас
50 Болгария пз Филип Крастев
11 Бельгия нп Дилан Мбайо
9 Нидерланды нп Дилан Венте
16 Бразилия вр Лима Матеус
3 Дания зщ Антон Гоэи
37 Хорватия зщ Йосип Шутало
15 Нидерланды зщ Юри Бас
4 Нидерланды зщ Йоррел Хато
28 Нидерланды пз Киян Фитц-Джим
6 Англия пз Джордан Хендерсон
8 Нидерланды пз Кеннет Тейлор
17 Норвегия нп Оливер Эдвардсен
9 Нидерланды нп Брайан Бробби
11 Бельгия нп Мика Годтс
Главные тренеры
Нидерланды Йонни Янсен
Италия Франческо Фариоли
История личных встреч
24.11.2024 Нидерланды — Эредивизия 13-й тур Аякс2 : 0ПЕК Зволле
31.03.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 27-й тур ПЕК Зволле1 : 3Аякс
17.12.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 16-й тур Аякс2 : 2ПЕК Зволле
30.04.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 31-й тур Аякс3 : 0ПЕК Зволле
11.09.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 4-й тур ПЕК Зволле0 : 2Аякс
14.03.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 26-й тур ПЕК Зволле0 : 2Аякс
12.12.2020 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 12-й тур Аякс4 : 0ПЕК Зволле
01.11.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 12-й тур ПЕК Зволле2 : 4Аякс
13.03.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 24-й тур Аякс2 : 1ПЕК Зволле
08.12.2018 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 15-й тур ПЕК Зволле1 : 4Аякс
02.03.2025 Нидерланды — Эредивизия 24-й тур 4 : 2ПЕК Зволле
16.02.2025 Нидерланды — Эредивизия 23-й тур ПЕК Зволле1 : 1
09.02.2025 Нидерланды — Эредивизия 22-й тур 2 : 0ПЕК Зволле
01.02.2025 Нидерланды — Эредивизия 21-й тур ПЕК Зволле3 : 3
26.01.2025 Нидерланды — Эредивизия 20-й тур 1 : 4ПЕК Зволле
06.03.2025 Лига Европы 1/8 финала. 1-й матч Аякс1 : 2
02.03.2025 Нидерланды — Эредивизия 24-й тур 0 : 1Аякс
23.02.2025 Нидерланды — Эредивизия 20-й тур Аякс2 : 0
20.02.2025 Лига Европы Стыковые матчи. 2-й матч Аякс1 : 2 ДВ
16.02.2025 Нидерланды — Эредивизия 23-й тур Аякс4 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Аякс2460
2
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен2452
3
Квалификация Лиги чемпионов
Утрехт2446
4
Квалификация Лиги Европы
Фейеноорд2444
5
Плей-офф Лиги конференций
Твенте2443
6
Плей-офф Лиги конференций
АЗ Алкмар2443
7
Плей-офф Лиги конференций
Гоу Эхед Иглс2438
8
Плей-офф Лиги конференций
Фортуна2532
9 Херенвен2430
10 Гронинген2428
11 НАК Бреда2528
12 Хераклес2527
13 НЕК Неймеген2426
14 ПЕК Зволле2425
15 Спарта2524
16
Стыковая зона
Виллем II2424
17
Зона вылета
Валвейк2417
18
Зона вылета
Алмере Сити2414

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