ПЕК Зволле - Аякс 09 Марта прямая трансляция
Начало трансляции: 09-03-2025 15:30
Стадион: МАК³ПАРК (Зволле, Нидерланды), вместимость: 14000
09 Марта 2025 года в 16:30 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 25-й тур
Главный судья: Бас Нейхейс (Энсхеде, Нидерланды);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПЕК Зволле - Аякс, которое состоится 09 Марта 2025 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 25-й тур, оно проводится на стадионе: МАК³ПАРК (Зволле, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
ПЕК Зволле
Зволле
Аякс
Амстердам
|1
|вр
|Яспер Схенделар
|3
|зщ
|Оливье Артссен
|28
|зщ
|Simon Graves
|4
|зщ
|Ансельмо Макнулти
|33
|зщ
|Damian van der Haar
|6
|пз
|Anouar El Azzouzi
|10
|пз
|Дэйв ван ден Берг
|18
|пз
|Одиссёс Веленас
|50
|пз
|Филип Крастев
|11
|нп
|Дилан Мбайо
|9
|нп
|Дилан Венте
|16
|вр
|Лима Матеус
|3
|зщ
|Антон Гоэи
|37
|зщ
|Йосип Шутало
|15
|зщ
|Юри Бас
|4
|зщ
|Йоррел Хато
|28
|пз
|Киян Фитц-Джим
|6
|пз
|Джордан Хендерсон
|8
|пз
|Кеннет Тейлор
|17
|нп
|Оливер Эдвардсен
|9
|нп
|Брайан Бробби
|11
|нп
|Мика Годтс
Главные тренеры
|Йонни Янсен
|Франческо Фариоли
История личных встреч
|24.11.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|13-й тур
|2 : 0
|31.03.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 27-й тур
|1 : 3
|17.12.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 16-й тур
|2 : 2
|30.04.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 31-й тур
|3 : 0
|11.09.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 4-й тур
|0 : 2
|14.03.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 26-й тур
|0 : 2
|12.12.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 12-й тур
|4 : 0
|01.11.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 12-й тур
|2 : 4
|13.03.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 24-й тур
|2 : 1
|08.12.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 15-й тур
|1 : 4
|02.03.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|24-й тур
|4 : 2
|16.02.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|23-й тур
|1 : 1
|09.02.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|22-й тур
|2 : 0
|01.02.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|21-й тур
|3 : 3
|26.01.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|20-й тур
|1 : 4
|06.03.2025
|Лига Европы
|1/8 финала. 1-й матч
|1 : 2
|02.03.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|24-й тур
|0 : 1
|23.02.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|20-й тур
|2 : 0
|20.02.2025
|Лига Европы
|Стыковые матчи. 2-й матч
|1 : 2 ДВ
|16.02.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|23-й тур
|4 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Аякс
|24
|60
| 2
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|24
|52
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Утрехт
|24
|46
| 4
Квалификация Лиги Европы
|Фейеноорд
|24
|44
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|24
|43
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|24
|43
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Гоу Эхед Иглс
|24
|38
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Фортуна
|25
|32
|9
|Херенвен
|24
|30
|10
|Гронинген
|24
|28
|11
|НАК Бреда
|25
|28
|12
|Хераклес
|25
|27
|13
|НЕК Неймеген
|24
|26
|14
|ПЕК Зволле
|24
|25
|15
|Спарта
|25
|24
| 16
Стыковая зона
|Виллем II
|24
|24
| 17
Зона вылета
|Валвейк
|24
|17
| 18
Зона вылета
|Алмере Сити
|24
|14