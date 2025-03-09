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Портсмут - Лидс Юнайтед 09 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 09-03-2025 14:00
Стадион: Фрэттон Парк (Портсмут, Англия), вместимость: 20821
09 Марта 2025 года в 15:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 36-й тур
Портсмут
Лидс Юнайтед

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Портсмут - Лидс Юнайтед, которое состоится 09 Марта 2025 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 36-й тур, оно проводится на стадионе: Фрэттон Парк (Портсмут, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Портсмут
Портсмут
Лидс Юнайтед
Лидс
Главные тренеры
Германия Даниэль Фарке
История личных встреч
10.08.2024 Англия — Чемпионшип 1-й тур Лидс Юнайтед3 : 3Портсмут
01.03.2025 Англия — Чемпионшип 35-й тур 1 : 0Портсмут
22.02.2025 Англия — Чемпионшип 34-й тур Портсмут2 : 1
15.02.2025 Англия — Чемпионшип 33-й тур 0 : 2Портсмут
11.02.2025 Англия — Чемпионшип 32-й тур Портсмут2 : 1
08.02.2025 Англия — Чемпионшип 31-й тур 2 : 1Портсмут
01.03.2025 Англия — Чемпионшип 35-й тур Лидс Юнайтед1 : 1
24.02.2025 Англия — Чемпионшип 34-й тур 1 : 3Лидс Юнайтед
17.02.2025 Англия — Чемпионшип 33-й тур Лидс Юнайтед2 : 1
11.02.2025 Англия — Чемпионшип 32-й тур 0 : 4Лидс Юнайтед
08.02.2025 Кубок Англии 1/16 финала Лидс Юнайтед0 : 2
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Лидс Юнайтед3576
2
Повышение
Шеффилд Юнайтед3676
3
Плей-офф
Бёрнли3674
4
Плей-офф
Сандерленд3668
5
Плей-офф
Ковентри Сити3656
6
Плей-офф
Вест Бромвич Альбион3655
7 Бристоль Сити3653
8 Блэкберн Роверс3652
9 Мидлсбро3650
10 Норвич Сити3649
11 Уотфорд3649
12 Миллуолл3648
13 Шеффилд Уэнсдей3648
14 Куинз Парк Рейнджерс3644
15 Суонси Сити3644
16 Престон Норт Энд3643
17 Портсмут3539
18 Оксфорд Юнайтед3639
19 Халл Сити3637
20 Сток Сити3636
21 Кардифф Сити3636
22
Зона вылета
Дерби Каунти3632
23
Зона вылета
Лутон Таун3631
24
Зона вылета
Плимут Аргайл3630

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