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«Атлетико» нашел усиление в «ПСЖ»

Дата публикации: 24-06-2022

Пабло Сарабия может перебраться из «ПСЖ» в «Атлетико». Информацией поделился ресурс «RMC Sport».

«Матрасники» проявляют предметный интерес к хавбеку, который связан с парижской командой контрактом до лета 2024 года. Мадридцы планируют взять Сарабию в аренду на 1 сезон с опцией последующего выкупа. В «ПСЖ» готовы расстаться с 30-летним испанцем и даже согласны компенсировать «Атлетико» часть зарплаты, выплачиваемой игроку.

Сарабия перебрался во Францию летом 2019 года. Минувший сезон он провел в «Спортинге» в рамках арендного соглашения. На его счету 22 забитых мяча и 9 результативных пасов в 47 встречах за португальский клуб.

Рыночная стоимость полузащитника – 25 млн евро.

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