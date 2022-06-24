«Атлетико» нашел усиление в «ПСЖ»

Дата публикации: 24-06-2022

Пабло Сарабия может перебраться из «ПСЖ» в «Атлетико». Информацией поделился ресурс «RMC Sport».



«Матрасники» проявляют предметный интерес к хавбеку, который связан с парижской командой контрактом до лета 2024 года. Мадридцы планируют взять Сарабию в аренду на 1 сезон с опцией последующего выкупа. В «ПСЖ» готовы расстаться с 30-летним испанцем и даже согласны компенсировать «Атлетико» часть зарплаты, выплачиваемой игроку.



Сарабия перебрался во Францию летом 2019 года. Минувший сезон он провел в «Спортинге» в рамках арендного соглашения. На его счету 22 забитых мяча и 9 результативных пасов в 47 встречах за португальский клуб.



Рыночная стоимость полузащитника – 25 млн евро.