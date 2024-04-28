Ноттингем Форест - Манчестер Сити (28.04.2024) | Чемпионат Англии 2023/2024 Дата публикации: 28-04-2024

Предлагаем вашему вниманию запись матча Ноттингем Форест - Манчестер Сити, который состоялся 28 апреля 2024 года, в рамках турнира: Чемпионат Англии 2023/2024, 35-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.