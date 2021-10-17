Ювентус - Рома 17 Октября прямая трансляция
Стадион: Альянц - Ювентус (Турин, Италия), вместимость: 41507
17 Октября 2021, Воскресенье. 21:45 МСК. Серия А, 8-й тур
Главный судья: Даниэле Орсато (Скио, Италия)
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ювентус - Рома, которое состоится 17 октября 2021 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Италии по футболу, Серия А 2021/22, 08-тур, оно проводится в стране Италия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ювентус
Турин
Рома
Рим
Главные тренеры
|Массимилиано Аллегри
|Жозе Моуринью
История личных встреч
|06.02.2021
|Италия - Серия А
|Тур 21
|2 : 0
|27.09.2020
|Италия - Серия А
|Тур 2
|2 : 2
|01.08.2020
|Италия - Серия А
|Тур 38
|1 : 3
|22.01.2020
|Кубок Италии
|1/4 финала
|3 : 1
|12.01.2020
|Италия - Серия А
|Тур 19
|1 : 2
|12.05.2019
|Италия - Серия А
|Тур 36
|2 : 0
|22.12.2018
|Италия - Серия А
|Тур 17
|1 : 0
|13.05.2018
|Италия - Серия А
|Тур 37
|0 : 0
|23.12.2017
|Италия - Серия А
|Тур 18
|1 : 0
|30.07.2017
|Международный кубок чемпионов
|США
|1 : 1 4 : 5