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Ювентус - Рома 17 Октября прямая трансляция

Стадион: Альянц - Ювентус (Турин, Италия), вместимость: 41507
17 Октября 2021, Воскресенье. 21:45 МСК. Серия А, 8-й тур
Главный судья: Даниэле Орсато (Скио, Италия)
ЮвентусРома

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ювентус - Рома, которое состоится 17 октября 2021 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Чемпионат Италии по футболу, Серия А 2021/22, 08-тур, оно проводится в стране Италия. Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ювентус
Турин
Рома
Рим
Главные тренеры
Италия Массимилиано Аллегри
Португалия Жозе Моуринью
История личных встреч
06.02.2021 Италия - Серия А Тур 21 Ювентус2 : 0Рома
27.09.2020 Италия - Серия А Тур 2 Рома2 : 2Ювентус
01.08.2020 Италия - Серия А Тур 38 Ювентус1 : 3Рома
22.01.2020 Кубок Италии 1/4 финала Ювентус3 : 1Рома
12.01.2020 Италия - Серия А Тур 19 Рома1 : 2Ювентус
12.05.2019 Италия - Серия А Тур 36 Рома2 : 0Ювентус
22.12.2018 Италия - Серия А Тур 17 Ювентус1 : 0Рома
13.05.2018 Италия - Серия А Тур 37 Рома0 : 0Ювентус
23.12.2017 Италия - Серия А Тур 18 Ювентус1 : 0Рома
30.07.2017 Международный кубок чемпионов США Рома1 : 1 4 : 5Ювентус

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