Ювентус - Монца 19 Января прямая трансляция
Стадион: Альянц - Ювентус (Турин, Италия), вместимость: 41507
19 Января 2023 года в 23:00 (+03:00). Кубок Италии, 1/8 финала
Главный судья: Ивано Пеццуто (Италия)
0'
45'
90'
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ювентус - Монца, которое состоится 19 Января 2023 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Италии, 1/8 финала, оно проводится на стадионе: Альянц - Ювентус (Турин, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ювентус
Турин
Монца
Монца
Главные тренеры
|Массимилиано Аллегри
|Джованни Строппа
История личных встреч
|18.09.2022
|Италия - Серия А
|Тур 7
|1 : 0
|31.07.2021
|Товарищеские матчи (клубы)
|Товарищеские матчи
|1 : 2
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«Наполи» разгромил конкурента. Судьба скудетто решена? «Ювентус» не пропускал восемь матчей. Но Спаллетти и Кварацхелия просто стёрли его!0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 1/8 финала Кубка Италии: «Ювентус» — «Монца». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
Предварительный раунд
|Метка
A01
| Зюйдтироль
ФеральпиСало
|1 : 3
A02
| Модена
Катандзаро
|3 : 1
A04
| Бари
Падова
|3 : 0
A03
| Палермо
Реджана
|3 : 2
1-й раунд
|Метка
B01
| Кальяри
Перуджа
|3 : 2
B02
| Удинезе
ФеральпиСало
|2 : 1
B03
| Лечче
Читтаделла
|2 : 3 ДВ
B04
| Сампдория
Реджина
|1 : 0
B05
| Пиза
Брешия
|1 : 4
B06
| Специя
Комо
|5 : 1
B07
| Эмполи
СПАЛ
|1 : 2 ДВ
B08
| Торино
Палермо
|3 : 0
B09
| Венеция
Асколи
|2 : 3
B10
| Верона
Бари
|1 : 4
B11
| Салернитана
Парма
|0 : 2
B12
| Монца
Фрозиноне
|3 : 2
B13
| Дженоа
Беневенто
|3 : 2
B14
| Модена
Сассуоло
|3 : 2
B15
| Кремонезе
Тернана
|3 : 2
B16
| Болонья
Козенца
|1 : 0
1/16 финала
|Метка
C02
| Дженоа
СПАЛ
|1 : 0
C04
| Торино
Читтаделла
|4 : 0
C06
| Специя
Брешия
|3 : 1
C08
| Парма
Бари
|1 : 0
C10
| Удинезе
Монца
|2 : 3
C12
| Кремонезе
Модена
|4 : 2 ДВ
C14
| Сампдория
Асколи
|2 : 2 9 : 8
C16
| Болонья
Кальяри
|1 : 0
1/8 финала
|Метка
D01
| Интер М
Парма
|2 : 1 ДВ
D02
| Милан
Торино
|0 : 1 ДВ
D03
| Фиорентина
Сампдория
|1 : 0
D04
| Рома
Дженоа
|1 : 0
D05
| Наполи
Кремонезе
|2 : 2 4 : 5
D06
| Аталанта
Специя
|19.01
D07
| Лацио
Болонья
|19.01
D08
| Ювентус
Монца
|19.01