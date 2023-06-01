Португалия - Босния 17 Июня прямая трансляция
Стадион: Да Луш (Лиссабон, Португалия), вместимость: 65647
17 Июня 2023 года в 21:45 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа J. 3-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Португалия - Босния и Герцеговина, которое состоится 17 Июня 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа J. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Да Луш (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Португалия
Босния и Герцеговина
Главные тренеры
|Роберто Мартинес
|Фарук Хаджибегич
История личных встреч
|16.11.2011
|ЧЕ-2012 - квалификация
|Плей-офф. 2-й матч
|6 : 2
|11.11.2011
|ЧЕ-2012 - квалификация
|Плей-офф. 1-й матч
|0 : 0
|18.11.2009
|ЧМ-2010 - Европа
|Плей-офф. 2-й матч
|0 : 1
|14.11.2009
|ЧМ-2010 - Европа
|Плей-офф. 1-й матч
|1 : 0
|26.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа J. 2-й тур
|0 : 6
|23.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа J. 1-й тур
|4 : 0
|10.12.2022
|ЧМ-2022 - финальный раунд
|1/4 финала
|1 : 0
|06.12.2022
|ЧМ-2022 - финальный раунд
|1/8 финала
|6 : 1
|02.12.2022
|ЧМ-2022 - финальный раунд
|Группа H. 3-й тур
|2 : 1
|26.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа J. 2-й тур
|2 : 0
|23.03.2023
|ЧЕ-2024 - квалификация
|Группа J. 1-й тур
|3 : 0
|26.09.2022
|Лига наций УЕФА
|Лига B. Группа 3. 6-й тур
|4 : 1
|23.09.2022
|Лига наций УЕФА
|Лига B. Группа 3. 5-й тур
|1 : 0
|14.06.2022
|Лига наций УЕФА
|Лига B. Группа 3. 4-й тур
|3 : 2
Текстовая трансляция
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Больше Роналду забил только один игрок. А автором самого красивого гола стал венгр.Главное — о первых турах отбора Евро-2024: Главное о первых турах отбора на Евро. Кто неожиданно стал героем, а кто подарил сенсацию? 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию отборочного матча к Евро-2024: Португалия — Босния и Герцеговина. Это соперники по группе J. Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.