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Португалия - Босния 17 Июня прямая трансляция

Стадион: Да Луш (Лиссабон, Португалия), вместимость: 65647
17 Июня 2023 года в 21:45 (+03:00). ЧЕ-2024 - квалификация, Группа J. 3-й тур
Португалия
Босния и Герцеговина

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Португалия - Босния и Герцеговина, которое состоится 17 Июня 2023 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧЕ-2024 - квалификация, Группа J. 3-й тур, оно проводится на стадионе: Да Луш (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Португалия
Босния и Герцеговина
Главные тренеры
Испания Роберто Мартинес
Босния и Герцеговина Фарук Хаджибегич
История личных встреч
16.11.2011 ЧЕ-2012 - квалификация Плей-офф. 2-й матч Португалия6 : 2Босния и Герцеговина
11.11.2011 ЧЕ-2012 - квалификация Плей-офф. 1-й матч Босния и Герцеговина0 : 0Португалия
18.11.2009 ЧМ-2010 - Европа Плей-офф. 2-й матч Босния и Герцеговина0 : 1Португалия
14.11.2009 ЧМ-2010 - Европа Плей-офф. 1-й матч Португалия1 : 0Босния и Герцеговина
26.03.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа J. 2-й тур 0 : 6Португалия
23.03.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа J. 1-й тур Португалия4 : 0
10.12.2022 ЧМ-2022 - финальный раунд 1/4 финала 1 : 0Португалия
06.12.2022 ЧМ-2022 - финальный раунд 1/8 финала Португалия6 : 1
02.12.2022 ЧМ-2022 - финальный раунд Группа H. 3-й тур 2 : 1Португалия
26.03.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа J. 2-й тур 2 : 0Босния и Герцеговина
23.03.2023 ЧЕ-2024 - квалификация Группа J. 1-й тур Босния и Герцеговина3 : 0
26.09.2022 Лига наций УЕФА Лига B. Группа 3. 6-й тур 4 : 1Босния и Герцеговина
23.09.2022 Лига наций УЕФА Лига B. Группа 3. 5-й тур Босния и Герцеговина1 : 0
14.06.2022 Лига наций УЕФА Лига B. Группа 3. 4-й тур Босния и Герцеговина3 : 2
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Больше Роналду забил только один игрок. А автором самого красивого гола стал венгр.Главное — о первых турах отбора Евро-2024: Главное о первых турах отбора на Евро. Кто неожиданно стал героем, а кто подарил сенсацию? 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию отборочного матча к Евро-2024: Португалия — Босния и Герцеговина. Это соперники по группе J. Начало встречи запланировано на 21:45 по московскому времени.

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