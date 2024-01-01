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Алавес - Реал Сосьедад 31 Марта прямая трансляция

Стадион: Мендисорроса (Витория, Испания), вместимость: 19840
31 Марта 2024 года в 19:30 (+03:00). Испания - Примера, 30-й тур
Главный судья: Франсиско Хосе Эрнандес Маэсо (Испания);
Алавес
Реал Сосьедад

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Алавес - Реал Сосьедад, которое состоится 31 Марта 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Мендисорроса (Витория, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Алавес
Витория
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
1 Испания вр Антонио Сивера
2 Испания зщ Андони Горосабель
5 Марокко зщ Абделькадир Абкар
16 Испания зщ Рафа Марин
27 Испания зщ Хавьер Лопес
6 Испания пз Андер Гевара
8 Испания пз Антонио Бланко
18 Испания пз Хон Альдалур
22 Испания нп Карлос Висенте
32 Испания нп Саму Омородион
11 Испания нп Луис Риоха
1 Испания вр Алекс Ремиро
18 Мали зщ Амари Траоре
5 Испания зщ Игор Субельдия
6 Испания зщ Ариц Элустондо
25 Испания зщ Хавьер Галан
22 Испания пз Беньят Туррьентес
4 Испания пз Мартин Субименди
8 Испания пз Микель Мерино
14 Япония нп Такефуса Кубо
10 Испания нп Микель Оярсабаль
11 Нидерланды нп Шеральдо Бекер
Главные тренеры
Испания Луис Гарсия Пласа
Испания Иманол Альгуасиль
История личных встреч
02.01.2024 Испания - Примера 19-й тур Реал Сосьедад1 : 1Алавес
13.03.2022 Испания - Примера 28-й тур Реал Сосьедад1 : 0Алавес
02.01.2022 Испания - Примера 19-й тур Алавес1 : 1Реал Сосьедад
21.02.2021 Испания - Примера 24-й тур Реал Сосьедад4 : 0Алавес
06.12.2020 Испания - Примера 12-й тур Алавес0 : 0Реал Сосьедад
18.06.2020 Испания - Примера 29-й тур Алавес2 : 0Реал Сосьедад
26.09.2019 Испания - Примера 6-й тур Реал Сосьедад3 : 0Алавес
04.05.2019 Испания - Примера 36-й тур Алавес0 : 1Реал Сосьедад
21.12.2018 Испания - Примера 17-й тур Реал Сосьедад0 : 1Алавес
04.03.2018 Испания - Примера 27-й тур Реал Сосьедад2 : 1Алавес
16.03.2024 Испания - Примера 29-й тур 2 : 0Алавес
10.03.2024 Испания - Примера 28-й тур Алавес1 : 0
04.03.2024 Испания - Примера 27-й тур 1 : 0Алавес
24.02.2024 Испания - Примера 26-й тур Алавес1 : 1
18.02.2024 Испания - Примера 25-й тур 0 : 0Алавес
15.03.2024 Испания - Примера 29-й тур Реал Сосьедад2 : 0
09.03.2024 Испания - Примера 28-й тур 2 : 3Реал Сосьедад
05.03.2024 Лига чемпионов 1/8 финала. 2-й матч Реал Сосьедад1 : 2
02.03.2024 Испания - Примера 27-й тур 3 : 2Реал Сосьедад
27.02.2024 Кубок Испании 1/2 финала. 2-й матч Реал Сосьедад1 : 1 4 : 5
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 30-го тура Примеры: «Алавес» — «Реал Сосьедад». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Реал Мадрид2972
2
Лига чемпионов
Барселона2964
3
Лига чемпионов
Жирона2962
4
Лига чемпионов
Атлетик Б2956
5
Лига Европы
Атлетико М2955
6
Квалификация Лиги конференций
Реал Сосьедад2946
7 Бетис2942
8 Валенсия2840
9 Вильярреал2938
10 Хетафе2938
11 Лас-Пальмас2937
12 Осасуна2936
13 Алавес2932
14 Мальорка2930
15 Райо Вальекано2929
16 Севилья2928
17 Сельта2927
18
Зона вылета
Кадис3025
19
Зона вылета
Гранада2914
20
Зона вылета
Альмерия2913

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