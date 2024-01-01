Алавес - Реал Сосьедад 31 Марта прямая трансляция
Стадион: Мендисорроса (Витория, Испания), вместимость: 19840
31 Марта 2024 года в 19:30 (+03:00). Испания - Примера, 30-й тур
Главный судья: Франсиско Хосе Эрнандес Маэсо (Испания);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Алавес - Реал Сосьедад, которое состоится 31 Марта 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 30-й тур, оно проводится на стадионе: Мендисорроса (Витория, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Алавес
Витория
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
|1
|вр
|Антонио Сивера
|2
|зщ
|Андони Горосабель
|5
|зщ
|Абделькадир Абкар
|16
|зщ
|Рафа Марин
|27
|зщ
|Хавьер Лопес
|6
|пз
|Андер Гевара
|8
|пз
|Антонио Бланко
|18
|пз
|Хон Альдалур
|22
|нп
|Карлос Висенте
|32
|нп
|Саму Омородион
|11
|нп
|Луис Риоха
|1
|вр
|Алекс Ремиро
|18
|зщ
|Амари Траоре
|5
|зщ
|Игор Субельдия
|6
|зщ
|Ариц Элустондо
|25
|зщ
|Хавьер Галан
|22
|пз
|Беньят Туррьентес
|4
|пз
|Мартин Субименди
|8
|пз
|Микель Мерино
|14
|нп
|Такефуса Кубо
|10
|нп
|Микель Оярсабаль
|11
|нп
|Шеральдо Бекер
Главные тренеры
|Луис Гарсия Пласа
|Иманол Альгуасиль
История личных встреч
|02.01.2024
|Испания - Примера
|19-й тур
|1 : 1
|13.03.2022
|Испания - Примера
|28-й тур
|1 : 0
|02.01.2022
|Испания - Примера
|19-й тур
|1 : 1
|21.02.2021
|Испания - Примера
|24-й тур
|4 : 0
|06.12.2020
|Испания - Примера
|12-й тур
|0 : 0
|18.06.2020
|Испания - Примера
|29-й тур
|2 : 0
|26.09.2019
|Испания - Примера
|6-й тур
|3 : 0
|04.05.2019
|Испания - Примера
|36-й тур
|0 : 1
|21.12.2018
|Испания - Примера
|17-й тур
|0 : 1
|04.03.2018
|Испания - Примера
|27-й тур
|2 : 1
|16.03.2024
|Испания - Примера
|29-й тур
|2 : 0
|10.03.2024
|Испания - Примера
|28-й тур
|1 : 0
|04.03.2024
|Испания - Примера
|27-й тур
|1 : 0
|24.02.2024
|Испания - Примера
|26-й тур
|1 : 1
|18.02.2024
|Испания - Примера
|25-й тур
|0 : 0
|15.03.2024
|Испания - Примера
|29-й тур
|2 : 0
|09.03.2024
|Испания - Примера
|28-й тур
|2 : 3
|05.03.2024
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 2-й матч
|1 : 2
|02.03.2024
|Испания - Примера
|27-й тур
|3 : 2
|27.02.2024
|Кубок Испании
|1/2 финала. 2-й матч
|1 : 1 4 : 5
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 30-го тура Примеры: «Алавес» — «Реал Сосьедад». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|29
|72
| 2
Лига чемпионов
|Барселона
|29
|64
| 3
Лига чемпионов
|Жирона
|29
|62
| 4
Лига чемпионов
|Атлетик Б
|29
|56
| 5
Лига Европы
|Атлетико М
|29
|55
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Реал Сосьедад
|29
|46
|7
|Бетис
|29
|42
|8
|Валенсия
|28
|40
|9
|Вильярреал
|29
|38
|10
|Хетафе
|29
|38
|11
|Лас-Пальмас
|29
|37
|12
|Осасуна
|29
|36
|13
|Алавес
|29
|32
|14
|Мальорка
|29
|30
|15
|Райо Вальекано
|29
|29
|16
|Севилья
|29
|28
|17
|Сельта
|29
|27
| 18
Зона вылета
|Кадис
|30
|25
| 19
Зона вылета
|Гранада
|29
|14
| 20
Зона вылета
|Альмерия
|29
|13