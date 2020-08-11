Самгурали - Дила 11 Августа прямая трансляция
11 Августа 2024 года в 16:00 (+03:00). Грузия - Высшая лига, 20-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Самгурали - Дила, которое состоится 11 Августа 2024 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия - Высшая лига, 20-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Самгурали
Цхалтубо
Дила
Гори
История личных встреч
|27.04.2024
|Грузия - Высшая лига
|11-й тур
|1 : 1
|07.03.2024
|Грузия - Высшая лига
|2-й тур
|0 : 1
|28.11.2023
|Грузия - Высшая лига
|35-й тур
|1 : 0
|24.09.2023
|Грузия - Высшая лига
|26-й тур
|2 : 0
|28.05.2023
|Грузия - Высшая лига
|17-й тур
|2 : 2
|13.04.2023
|Грузия - Высшая лига
|8-й тур
|0 : 3
|03.12.2022
|Грузия - Высшая лига
|36-й тур
|3 : 0
|17.09.2022
|Грузия - Высшая лига
|27-й тур
|0 : 3
|20.06.2022
|Грузия - Высшая лига
|18-й тур
|1 : 0
|23.04.2022
|Грузия - Высшая лига
|9-й тур
|0 : 0
|03.08.2024
|Грузия - Высшая лига
|19-й тур
|0 : 1
|01.06.2024
|Грузия - Высшая лига
|18-й тур
|1 : 2
|28.05.2024
|Грузия - Высшая лига
|17-й тур
|1 : 3
|24.05.2024
|Грузия - Высшая лига
|16-й тур
|2 : 1
|18.05.2024
|Грузия - Высшая лига
|15-й тур
|4 : 0
|03.08.2024
|Грузия - Высшая лига
|19-й тур
|0 : 0
|02.06.2024
|Грузия - Высшая лига
|18-й тур
|1 : 1
|27.05.2024
|Грузия - Высшая лига
|17-й тур
|0 : 2
|23.05.2024
|Грузия - Высшая лига
|16-й тур
|0 : 0
|18.05.2024
|Грузия - Высшая лига
|15-й тур
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Дила
|19
|40
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Торпедо Кт
|19
|38
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Сабуртало
|19
|33
|4
|Динамо Бт
|20
|33
|5
|Динамо Тб
|20
|25
|6
|Колхети-1913
|20
|24
|7
|Самгурали
|19
|22
| 8
Стыковая зона
|Гагра
|20
|21
| 9
Стыковая зона
|Телави
|20
|18
| 10
Зона вылета
|Самтредиа
|20
|11