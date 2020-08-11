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Самгурали - Дила 11 Августа прямая трансляция

11 Августа 2024 года в 16:00 (+03:00). Грузия - Высшая лига, 20-й тур
Самгурали
Дила

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Самгурали - Дила, которое состоится 11 Августа 2024 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Грузия - Высшая лига, 20-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Самгурали
Цхалтубо
Дила
Гори
История личных встреч
27.04.2024 Грузия - Высшая лига 11-й тур Дила1 : 1Самгурали
07.03.2024 Грузия - Высшая лига 2-й тур Самгурали0 : 1Дила
28.11.2023 Грузия - Высшая лига 35-й тур Самгурали1 : 0Дила
24.09.2023 Грузия - Высшая лига 26-й тур Дила2 : 0Самгурали
28.05.2023 Грузия - Высшая лига 17-й тур Самгурали2 : 2Дила
13.04.2023 Грузия - Высшая лига 8-й тур Дила0 : 3Самгурали
03.12.2022 Грузия - Высшая лига 36-й тур Дила3 : 0Самгурали
17.09.2022 Грузия - Высшая лига 27-й тур Самгурали0 : 3Дила
20.06.2022 Грузия - Высшая лига 18-й тур Дила1 : 0Самгурали
23.04.2022 Грузия - Высшая лига 9-й тур Самгурали0 : 0Дила
03.08.2024 Грузия - Высшая лига 19-й тур 0 : 1Самгурали
01.06.2024 Грузия - Высшая лига 18-й тур 1 : 2Самгурали
28.05.2024 Грузия - Высшая лига 17-й тур Самгурали1 : 3
24.05.2024 Грузия - Высшая лига 16-й тур 2 : 1Самгурали
18.05.2024 Грузия - Высшая лига 15-й тур Самгурали4 : 0
03.08.2024 Грузия - Высшая лига 19-й тур Дила0 : 0
02.06.2024 Грузия - Высшая лига 18-й тур Дила1 : 1
27.05.2024 Грузия - Высшая лига 17-й тур 0 : 2Дила
23.05.2024 Грузия - Высшая лига 16-й тур 0 : 0Дила
18.05.2024 Грузия - Высшая лига 15-й тур Дила2 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Дила1940
2
Квалификация Лиги конференций
Торпедо Кт1938
3
Квалификация Лиги конференций
Сабуртало1933
4 Динамо Бт2033
5 Динамо Тб2025
6 Колхети-19132024
7 Самгурали1922
8
Стыковая зона
Гагра2021
9
Стыковая зона
Телави2018
10
Зона вылета
Самтредиа2011

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