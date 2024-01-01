Спартак М - Ахмат 11 Августа прямая трансляция
Стадион: Лукойл Арена (Москва, Россия), вместимость: 45360
11 Августа 2024 года в 20:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 4-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спартак М - Ахмат, которое состоится 11 Августа 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Лукойл Арена (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Спартак М
Москва
Ахмат
Грозный
Главные тренеры
|Деян Станкович
|Магомед Мусаевич Адиев
История личных встреч
|03.12.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|17-й тур
|2 : 1
|26.08.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|6-й тур
|0 : 0
|01.04.2023
|МИР Российская Премьер-лига
|21-й тур
|0 : 0
|16.07.2022
|МИР Российская Премьер-лига
|1-й тур
|1 : 1
|04.12.2021
|Россия - Премьер-Лига
|17-й тур
|2 : 1
|03.10.2021
|Россия - Премьер-Лига
|10-й тур
|0 : 1
|16.05.2021
|Россия - Премьер-Лига
|30-й тур
|2 : 2
|14.08.2020
|Россия - Премьер-Лига
|2-й тур
|2 : 0
|15.07.2020
|Россия - Премьер-Лига
|29-й тур
|3 : 0
|11.08.2019
|Россия - Премьер-Лига
|5-й тур
|1 : 3
|09.08.2024
|Россия - МФЛ
|18-й тур
|2 : 0
|05.08.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|3-й тур
|3 : 0
|02.08.2024
|Россия - МФЛ
|17-й тур
|1 : 2
|31.07.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа A. 1-й тур
|3 : 0
|28.07.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|2-й тур
|1 : 3
|09.08.2024
|Россия - МФЛ
|18-й тур
|1 : 2
|04.08.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|3-й тур
|0 : 5
|02.08.2024
|Россия - МФЛ
|17-й тур
|2 : 2
|31.07.2024
|Fonbet Кубок России
|Группа C. 1-й тур
|4 : 1
|28.07.2024
|МИР Российская Премьер-лига
|2-й тур
|0 : 0
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча четвёртого тура РПЛ: «Спартак» — «Ахмат». Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|4
|12
|2
|Динамо М
|4
|9
|3
|Локомотив М
|4
|9
|4
|ЦСКА
|3
|7
|5
|Спартак М
|3
|6
|6
|Пари Нижний Новгород
|4
|6
|7
|Оренбург
|4
|5
|8
|Ростов
|4
|5
|9
|Акрон
|4
|4
|10
|Химки
|4
|4
|11
|Рубин
|4
|4
|12
|Краснодар
|3
|3
| 13
Стыковая зона
|Динамо Мх
|4
|2
| 14
Стыковая зона
|Ахмат
|3
|2
| 15
Зона вылета
|Факел
|3
|1
| 16
Зона вылета
|Крылья Советов
|3
|0