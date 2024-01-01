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Спартак М - Ахмат 11 Августа прямая трансляция

Стадион: Лукойл Арена (Москва, Россия), вместимость: 45360
11 Августа 2024 года в 20:00 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 4-й тур
Спартак МАхмат

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спартак М - Ахмат, которое состоится 11 Августа 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Лукойл Арена (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Спартак М
Москва
Ахмат
Грозный
Главные тренеры
Сербия Деян Станкович
Россия Магомед Мусаевич Адиев
История личных встреч
03.12.2023 МИР Российская Премьер-лига 17-й тур Ахмат2 : 1Спартак М
26.08.2023 МИР Российская Премьер-лига 6-й тур Спартак М0 : 0Ахмат
01.04.2023 МИР Российская Премьер-лига 21-й тур Спартак М0 : 0Ахмат
16.07.2022 МИР Российская Премьер-лига 1-й тур Ахмат1 : 1Спартак М
04.12.2021 Россия - Премьер-Лига 17-й тур Спартак М2 : 1Ахмат
03.10.2021 Россия - Премьер-Лига 10-й тур Ахмат0 : 1Спартак М
16.05.2021 Россия - Премьер-Лига 30-й тур Ахмат2 : 2Спартак М
14.08.2020 Россия - Премьер-Лига 2-й тур Спартак М2 : 0Ахмат
15.07.2020 Россия - Премьер-Лига 29-й тур Спартак М3 : 0Ахмат
11.08.2019 Россия - Премьер-Лига 5-й тур Ахмат1 : 3Спартак М
09.08.2024 Россия - МФЛ 18-й тур Спартак М2 : 0
05.08.2024 МИР Российская Премьер-лига 3-й тур Спартак М3 : 0
02.08.2024 Россия - МФЛ 17-й тур 1 : 2Спартак М
31.07.2024 Fonbet Кубок России Группа A. 1-й тур Спартак М3 : 0
28.07.2024 МИР Российская Премьер-лига 2-й тур 1 : 3Спартак М
09.08.2024 Россия - МФЛ 18-й тур 1 : 2Ахмат
04.08.2024 МИР Российская Премьер-лига 3-й тур Ахмат0 : 5
02.08.2024 Россия - МФЛ 17-й тур Ахмат2 : 2
31.07.2024 Fonbet Кубок России Группа C. 1-й тур Ахмат4 : 1
28.07.2024 МИР Российская Премьер-лига 2-й тур 0 : 0Ахмат
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча четвёртого тура РПЛ: «Спартак» — «Ахмат». Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Зенит412
2 Динамо М49
3 Локомотив М49
4 ЦСКА37
5 Спартак М36
6 Пари Нижний Новгород46
7 Оренбург45
8 Ростов45
9 Акрон44
10 Химки44
11 Рубин44
12 Краснодар33
13
Стыковая зона
Динамо Мх42
14
Стыковая зона
Ахмат32
15
Зона вылета
Факел31
16
Зона вылета
Крылья Советов30

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