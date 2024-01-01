Фамаликан - Бенфика 11 Августа прямая трансляция
Стадион: Мунисипал 22 июня (Вила-Нова-ди-Фамиликан, Португалия), вместимость: 8000
11 Августа 2024 года в 20:00 (+03:00). Португалия — Примейра, 1-й тур
Главный судья: Фабиу Вериссиму (Лейрия, Португалия);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фамаликан - Бенфика, которое состоится 11 Августа 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал 22 июня (Вила-Нова-ди-Фамиликан, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фамаликан
Вила-Нова-ди-Фамаликан
Бенфика
Лиссабон
|31
|вр
|Луис Жуниор
|17
|зщ
|Rodrigo Pinheiro
|16
|зщ
|Юстин де Хас
|4
|зщ
|Энеа Михай
|74
|зщ
|Франсишку Моура
|8
|пз
|Мирко Топич
|28
|пз
|Зеду Юссуф
|10
|пз
|Рошинья
|20
|пз
|Gustavo Sa
|23
|пз
|Жил Диаш
|11
|нп
|Oscar Aranda
|1
|вр
|Анатолий Трубин
|6
|зщ
|Александр Бах
|44
|зщ
|Томаш Араужу
|5
|зщ
|Морато
|37
|зщ
|Ян-Никлас Бесте
|61
|пз
|Флорентину Луиш
|18
|пз
|Леандро Баррейро
|8
|пз
|Фредрик Эурснес
|20
|пз
|Жоау Мариу
|25
|пз
|Джанлука Престианни
|14
|нп
|Вангелис Павлидис
Главные тренеры
|Арманду Евангелишта
|Роджер Шмидт
История личных встреч
|05.05.2024
|Португалия - Примейра
|32-й тур
|2 : 0
|29.12.2023
|Португалия - Примейра
|15-й тур
|3 : 0
|25.11.2023
|Кубок Португалии
|1/16 финала
|2 : 0
|04.03.2023
|Португалия - Примейра
|23-й тур
|2 : 0
|10.09.2022
|Португалия - Примейра
|6-й тур
|0 : 1
|23.04.2022
|Португалия - Примейра
|31-й тур
|0 : 0
|12.12.2021
|Португалия - Примейра
|14-й тур
|1 : 4
|08.02.2021
|Португалия - Примейра
|18-й тур
|2 : 0
|18.09.2020
|Португалия - Примейра
|1-й тур
|1 : 5
|09.07.2020
|Португалия - Примейра
|31-й тур
|1 : 1
|17.05.2024
|Португалия — Примейра
|34-й тур
|1 : 2
|10.05.2024
|Португалия - Примейра
|33-й тур
|0 : 1
|05.05.2024
|Португалия - Примейра
|32-й тур
|2 : 0
|28.04.2024
|Португалия - Примейра
|31-й тур
|1 : 0
|21.04.2024
|Португалия - Примейра
|30-й тур
|2 : 2
|17.05.2024
|Португалия - Примейра
|34-й тур
|1 : 1
|12.05.2024
|Португалия - Примейра
|33-й тур
|5 : 0
|05.05.2024
|Португалия - Примейра
|32-й тур
|2 : 0
|27.04.2024
|Португалия - Примейра
|31-й тур
|3 : 1
|22.04.2024
|Португалия - Примейра
|30-й тур
|1 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Спортинг
|1
|3
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Насьонал
|1
|1
| 3
Квалификация Лиги Европы
|АВС
|1
|1
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Санта-Клара
|0
|0
|5
|Фамаликан
|0
|0
|6
|Фаренсе
|0
|0
|7
|Эшторил
|0
|0
|8
|Витория Гимарайнш
|0
|0
|9
|Морейренсе
|0
|0
|10
|Боавишта
|0
|0
|11
|Жил Висенте
|0
|0
|12
|Бенфика
|0
|0
|13
|Порту
|0
|0
|14
|Брага
|0
|0
|15
|Арока
|0
|0
| 16
Стыковая зона
|Каза Пия
|0
|0
| 17
Зона вылета
|Эштрела
|0
|0
| 18
Зона вылета
|Риу Аве
|1
|0