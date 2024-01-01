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Фамаликан - Бенфика 11 Августа прямая трансляция

Стадион: Мунисипал 22 июня (Вила-Нова-ди-Фамиликан, Португалия), вместимость: 8000
11 Августа 2024 года в 20:00 (+03:00). Португалия — Примейра, 1-й тур
Главный судья: Фабиу Вериссиму (Лейрия, Португалия);
Фамаликан
Бенфика

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фамаликан - Бенфика, которое состоится 11 Августа 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал 22 июня (Вила-Нова-ди-Фамиликан, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фамаликан
Вила-Нова-ди-Фамаликан
Бенфика
Лиссабон
31 Бразилия вр Луис Жуниор
17 Португалия зщ Rodrigo Pinheiro
16 Нидерланды зщ Юстин де Хас
4 Албания зщ Энеа Михай
74 Португалия зщ Франсишку Моура
8 Сербия пз Мирко Топич
28 Франция пз Зеду Юссуф
10 Португалия пз Рошинья
20 Португалия пз Gustavo Sa
23 Португалия пз Жил Диаш
11 Испания нп Oscar Aranda
1 Украина вр Анатолий Трубин
6 Дания зщ Александр Бах
44 Португалия зщ Томаш Араужу
5 Бразилия зщ Морато
37 Германия зщ Ян-Никлас Бесте
61 Португалия пз Флорентину Луиш
18 Люксембург пз Леандро Баррейро
8 Норвегия пз Фредрик Эурснес
20 Португалия пз Жоау Мариу
25 Аргентина пз Джанлука Престианни
14 Греция нп Вангелис Павлидис
Главные тренеры
Португалия Арманду Евангелишта
Германия Роджер Шмидт
История личных встреч
05.05.2024 Португалия - Примейра 32-й тур Фамаликан2 : 0Бенфика
29.12.2023 Португалия - Примейра 15-й тур Бенфика3 : 0Фамаликан
25.11.2023 Кубок Португалии 1/16 финала Бенфика2 : 0Фамаликан
04.03.2023 Португалия - Примейра 23-й тур Бенфика2 : 0Фамаликан
10.09.2022 Португалия - Примейра 6-й тур Фамаликан0 : 1Бенфика
23.04.2022 Португалия - Примейра 31-й тур Бенфика0 : 0Фамаликан
12.12.2021 Португалия - Примейра 14-й тур Фамаликан1 : 4Бенфика
08.02.2021 Португалия - Примейра 18-й тур Бенфика2 : 0Фамаликан
18.09.2020 Португалия - Примейра 1-й тур Фамаликан1 : 5Бенфика
09.07.2020 Португалия - Примейра 31-й тур Фамаликан1 : 1Бенфика
17.05.2024 Португалия — Примейра 34-й тур Фамаликан1 : 2
10.05.2024 Португалия - Примейра 33-й тур 0 : 1Фамаликан
05.05.2024 Португалия - Примейра 32-й тур Фамаликан2 : 0Бенфика
28.04.2024 Португалия - Примейра 31-й тур 1 : 0Фамаликан
21.04.2024 Португалия - Примейра 30-й тур Фамаликан2 : 2
17.05.2024 Португалия - Примейра 34-й тур 1 : 1Бенфика
12.05.2024 Португалия - Примейра 33-й тур Бенфика5 : 0
05.05.2024 Португалия - Примейра 32-й тур Фамаликан2 : 0Бенфика
27.04.2024 Португалия - Примейра 31-й тур Бенфика3 : 1
22.04.2024 Португалия - Примейра 30-й тур 1 : 3Бенфика
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Спортинг13
2
Квалификация Лиги чемпионов
Насьонал11
3
Квалификация Лиги Европы
АВС11
4
Квалификация Лиги конференций
Санта-Клара00
5 Фамаликан00
6 Фаренсе00
7 Эшторил00
8 Витория Гимарайнш00
9 Морейренсе00
10 Боавишта00
11 Жил Висенте00
12 Бенфика00
13 Порту00
14 Брага00
15 Арока00
16
Стыковая зона
Каза Пия00
17
Зона вылета
Эштрела00
18
Зона вылета
Риу Аве10

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