Утрехт - ПЕК Зволле 11 Августа прямая трансляция
Стадион: Галгенвард (Утрехт, Нидерланды), вместимость: 24426
11 Августа 2024 года в 15:30 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 1-й тур
Главный судья: Янник ван дер Лан (Нидерланды);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Утрехт - ПЕК Зволле, которое состоится 11 Августа 2024 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Галгенвард (Утрехт, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Утрехт
Утрехт
ПЕК Зволле
Зволле
|1
|вр
|Вассилис Баркас
|2
|зщ
|Сибе Хореманс
|3
|зщ
|Mike van der Hoorn
|24
|зщ
|Ник Виргевер
|16
|зщ
|Суфьян Эль-Каруани
|6
|пз
|Джан Боздоган
|14
|пз
|Зидан Икбал
|22
|пз
|Мигель Родригес
|18
|пз
|Йенс Торнстра
|15
|пз
|Adrian Blake
|37
|нп
|Исак Лидберг
|1
|вр
|Яспер Схенделар
|зщ
|Тристан Гойер
|33
|зщ
|Damian van der Haar
|13
|зщ
|Томас Лам
|15
|зщ
|Ансельмо Макнулти
|11
|пз
|Дэйв ван ден Берг
|6
|пз
|Anouar El Azzouzi
|22
|пз
|Кай де Рой
|21
|пз
|Самир Лагсир
|50
|пз
|Филип Крастев
|нп
|Томас Бёйтинк
Главные тренеры
|Рон Янс
|Йонни Янсен
История личных встреч
|03.04.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 28-й тур
|5 : 1
|27.08.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 3-й тур
|1 : 0
|07.05.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 32-й тур
|1 : 1
|25.09.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 7-й тур
|5 : 1
|30.01.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 20-й тур
|3 : 3
|21.11.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 9-й тур
|1 : 1
|17.01.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 19-й тур
|3 : 3
|11.08.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 2-й тур
|3 : 1
|03.02.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 20-й тур
|4 : 3
|19.08.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 2-й тур
|2 : 0
|26.05.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Плей-офф за Лигу конференций. Финал
|1 : 2 ДВ
|23.05.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Плей-офф за Лигу конференций. 1/2 финала
|3 : 1
|19.05.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 34-й тур
|3 : 3
|12.05.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 33-й тур
|0 : 1
|05.05.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 32-й тур
|1 : 0
|19.05.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 34-й тур
|1 : 2
|12.05.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 33-й тур
|1 : 1
|05.05.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 32-й тур
|5 : 0
|28.04.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 31-й тур
|3 : 1
|14.04.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 30-й тур
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Гронинген
|1
|3
| 2
Лига чемпионов
|Твенте
|1
|3
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Виллем II
|1
|1
| 4
Квалификация Лиги Европы
|Фейеноорд
|1
|1
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Алмере Сити
|0
|0
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|ПЕК Зволле
|0
|0
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Фортуна
|0
|0
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Гоу Эхед Иглс
|0
|0
|9
|Аякс
|0
|0
|10
|Спарта
|0
|0
|11
|ПСВ Эйндховен
|0
|0
|12
|Хераклес
|0
|0
|13
|Утрехт
|0
|0
|14
|Валвейк
|0
|0
|15
|Херенвен
|0
|0
| 16
Стыковая зона
|АЗ Алкмар
|0
|0
| 17
Зона вылета
|НЕК Неймеген
|1
|0
| 18
Зона вылета
|НАК Бреда
|1
|0