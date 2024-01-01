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Утрехт - ПЕК Зволле 11 Августа прямая трансляция

Стадион: Галгенвард (Утрехт, Нидерланды), вместимость: 24426
11 Августа 2024 года в 15:30 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 1-й тур
Главный судья: Янник ван дер Лан (Нидерланды);
Утрехт
ПЕК Зволле

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Утрехт - ПЕК Зволле, которое состоится 11 Августа 2024 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Галгенвард (Утрехт, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Утрехт
Утрехт
ПЕК Зволле
Зволле
1ГрецияврВассилис Баркас
2БельгиязщСибе Хореманс
3НидерландызщMike van der Hoorn
24НидерландызщНик Виргевер
16МароккозщСуфьян Эль-Каруани
6ГерманияпзДжан Боздоган
14ИракпзЗидан Икбал
22ИспанияпзМигель Родригес
18НидерландыпзЙенс Торнстра
15АнглияпзAdrian Blake
37ШвециянпИсак Лидберг
1НидерландыврЯспер Схенделар
НидерландызщТристан Гойер
33НидерландызщDamian van der Haar
13ФинляндиязщТомас Лам
15ИрландиязщАнсельмо Макнулти
11НидерландыпзДэйв ван ден Берг
6НидерландыпзAnouar El Azzouzi
22НидерландыпзКай де Рой
21НидерландыпзСамир Лагсир
50БолгарияпзФилип Крастев
НидерландынпТомас Бёйтинк
Главные тренеры
НидерландыРон Янс
НидерландыЙонни Янсен
История личных встреч
03.04.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 28-й турУтрехт5 : 1ПЕК Зволле
27.08.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 3-й турПЕК Зволле1 : 0Утрехт
07.05.2022Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 32-й турПЕК Зволле1 : 1Утрехт
25.09.2021Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 7-й турУтрехт5 : 1ПЕК Зволле
30.01.2021Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 20-й турУтрехт3 : 3ПЕК Зволле
21.11.2020Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 9-й турПЕК Зволле1 : 1Утрехт
17.01.2020Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 19-й турПЕК Зволле3 : 3Утрехт
11.08.2019Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 2-й турУтрехт3 : 1ПЕК Зволле
03.02.2019Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 20-й турПЕК Зволле4 : 3Утрехт
19.08.2018Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 2-й турУтрехт2 : 0ПЕК Зволле
26.05.2024Нидерланды - ЭредивизияПлей-офф за Лигу конференций. ФиналУтрехт1 : 2 ДВ
23.05.2024Нидерланды - ЭредивизияПлей-офф за Лигу конференций. 1/2 финалаУтрехт3 : 1
19.05.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 34-й тур3 : 3Утрехт
12.05.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 33-й турУтрехт0 : 1
05.05.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 32-й турУтрехт1 : 0
19.05.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 34-й турПЕК Зволле1 : 2
12.05.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 33-й тур1 : 1ПЕК Зволле
05.05.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 32-й тур5 : 0ПЕК Зволле
28.04.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 31-й турПЕК Зволле3 : 1
14.04.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 30-й тур2 : 2ПЕК Зволле
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Гронинген13
2
Лига чемпионов
Твенте13
3
Квалификация Лиги чемпионов
Виллем II11
4
Квалификация Лиги Европы
Фейеноорд11
5
Плей-офф Лиги конференций
Алмере Сити00
6
Плей-офф Лиги конференций
ПЕК Зволле00
7
Плей-офф Лиги конференций
Фортуна00
8
Плей-офф Лиги конференций
Гоу Эхед Иглс00
9 Аякс00
10 Спарта00
11 ПСВ Эйндховен00
12 Хераклес00
13 Утрехт00
14 Валвейк00
15 Херенвен00
16
Стыковая зона
АЗ Алкмар00
17
Зона вылета
НЕК Неймеген10
18
Зона вылета
НАК Бреда10

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