Аякс - Херенвен 11 Августа прямая трансляция
Стадион: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды), вместимость: 55885
11 Августа 2024 года в 17:45 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 1-й тур
Главный судья: Бас Нейхейс (Энсхеде, Нидерланды);
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аякс - Херенвен, которое состоится 11 Августа 2024 года в 17:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аякс
Амстердам
Херенвен
Херенвен
|22
|вр
|Ремко Пасвер
|2
|зщ
|Девайн Ренш
|37
|зщ
|Йосип Шутало
|15
|зщ
|Юри Бас
|4
|зщ
|Йоррел Хато
|8
|пз
|Кеннет Тейлор
|6
|пз
|Джордан Хендерсон
|28
|пз
|Киян Фитц-Джим
|23
|нп
|Стивен Бергёйс
|10
|нп
|Чуба Акпом
|11
|нп
|Карлос Боргес
|44
|вр
|Андрис Нопперт
|45
|зщ
|Oliver Braude
|3
|зщ
|Сам Керстен
|5
|зщ
|Павел Бохневич
|11
|зщ
|Матс Кёлерт
|19
|пз
|Симон Ольссон
|21
|пз
|Espen van Ee
|24
|пз
|Danilo Al-Saed
|8
|пз
|Luuk Brouwers
|17
|пз
|Ilias Sebaoui
|18
|нп
|Йон Николэеску
Главные тренеры
|Франческо Фариоли
История личных встреч
|11.02.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 21-й тур
|3 : 2
|05.11.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 11-й тур
|4 : 1
|12.03.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 25-й тур
|2 : 4
|10.09.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 6-й тур
|5 : 0
|11.05.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 33-й тур
|5 : 0
|16.10.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 9-й тур
|0 : 2
|04.04.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 28-й тур
|1 : 2
|03.03.2021
|Кубок Нидерландов
|1/2 финала
|0 : 3
|18.10.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 5-й тур
|5 : 1
|07.03.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 26-й тур
|1 : 3
|08.08.2024
|Лига Европы
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|0 : 1
|01.08.2024
|Лига Европы
|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
|1 : 3
|25.07.2024
|Лига Европы
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|1 : 0
|19.05.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 34-й тур
|2 : 2
|12.05.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 33-й тур
|3 : 0
|19.05.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 34-й тур
|2 : 1
|12.05.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 33-й тур
|1 : 3
|03.05.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 32-й тур
|1 : 1
|25.04.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 31-й тур
|0 : 8
|14.04.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 30-й тур
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Гронинген
|1
|3
| 2
Лига чемпионов
|Твенте
|1
|3
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Виллем II
|1
|1
| 4
Квалификация Лиги Европы
|Фейеноорд
|1
|1
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Алмере Сити
|0
|0
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|ПЕК Зволле
|0
|0
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Фортуна
|0
|0
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Гоу Эхед Иглс
|0
|0
|9
|Аякс
|0
|0
|10
|Спарта
|0
|0
|11
|ПСВ Эйндховен
|0
|0
|12
|Хераклес
|0
|0
|13
|Утрехт
|0
|0
|14
|Валвейк
|0
|0
|15
|Херенвен
|0
|0
| 16
Стыковая зона
|АЗ Алкмар
|0
|0
| 17
Зона вылета
|НЕК Неймеген
|1
|0
| 18
Зона вылета
|НАК Бреда
|1
|0