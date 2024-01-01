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Аякс - Херенвен 11 Августа прямая трансляция

Стадион: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды), вместимость: 55885
11 Августа 2024 года в 17:45 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 1-й тур
Главный судья: Бас Нейхейс (Энсхеде, Нидерланды);
Аякс
Херенвен

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аякс - Херенвен, которое состоится 11 Августа 2024 года в 17:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Йохан Круифф Арена (Амстердам, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аякс
Амстердам
Херенвен
Херенвен
22 Нидерланды вр Ремко Пасвер
2 Нидерланды зщ Девайн Ренш
37 Хорватия зщ Йосип Шутало
15 Нидерланды зщ Юри Бас
4 Нидерланды зщ Йоррел Хато
8 Нидерланды пз Кеннет Тейлор
6 Англия пз Джордан Хендерсон
28 Нидерланды пз Киян Фитц-Джим
23 Нидерланды нп Стивен Бергёйс
10 Англия нп Чуба Акпом
11 Португалия нп Карлос Боргес
44 Нидерланды вр Андрис Нопперт
45 Норвегия зщ Oliver Braude
3 Нидерланды зщ Сам Керстен
5 Польша зщ Павел Бохневич
11 Германия зщ Матс Кёлерт
19 Швеция пз Симон Ольссон
21 Нидерланды пз Espen van Ee
24 Швеция пз Danilo Al-Saed
8 Нидерланды пз Luuk Brouwers
17 Бельгия пз Ilias Sebaoui
18 Молдавия нп Йон Николэеску
Главные тренеры
Италия Франческо Фариоли
История личных встреч
11.02.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 21-й тур Херенвен3 : 2Аякс
05.11.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 11-й тур Аякс4 : 1Херенвен
12.03.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 25-й тур Херенвен2 : 4Аякс
10.09.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 6-й тур Аякс5 : 0Херенвен
11.05.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 33-й тур Аякс5 : 0Херенвен
16.10.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 9-й тур Херенвен0 : 2Аякс
04.04.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 28-й тур Херенвен1 : 2Аякс
03.03.2021 Кубок Нидерландов 1/2 финала Херенвен0 : 3Аякс
18.10.2020 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 5-й тур Аякс5 : 1Херенвен
07.03.2020 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 26-й тур Херенвен1 : 3Аякс
08.08.2024 Лига Европы 3-й квалификационный раунд. 1-й матч 0 : 1Аякс
01.08.2024 Лига Европы 2-й квалификационный раунд. 2-й матч 1 : 3Аякс
25.07.2024 Лига Европы 2-й квалификационный раунд. 1-й матч Аякс1 : 0
19.05.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 34-й тур 2 : 2Аякс
12.05.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 33-й тур Аякс3 : 0
19.05.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 34-й тур 2 : 1Херенвен
12.05.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 33-й тур Херенвен1 : 3
03.05.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 32-й тур 1 : 1Херенвен
25.04.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 31-й тур Херенвен0 : 8
14.04.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 30-й тур 0 : 2Херенвен
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Гронинген13
2
Лига чемпионов
Твенте13
3
Квалификация Лиги чемпионов
Виллем II11
4
Квалификация Лиги Европы
Фейеноорд11
5
Плей-офф Лиги конференций
Алмере Сити00
6
Плей-офф Лиги конференций
ПЕК Зволле00
7
Плей-офф Лиги конференций
Фортуна00
8
Плей-офф Лиги конференций
Гоу Эхед Иглс00
9 Аякс00
10 Спарта00
11 ПСВ Эйндховен00
12 Хераклес00
13 Утрехт00
14 Валвейк00
15 Херенвен00
16
Стыковая зона
АЗ Алкмар00
17
Зона вылета
НЕК Неймеген10
18
Зона вылета
НАК Бреда10

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