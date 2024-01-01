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Пройссен Мюнстер - Ганновер-96 11 Августа прямая трансляция

Стадион: Пройссен (Мюнстер, Германия), вместимость: 18050
11 Августа 2024 года в 14:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 2-й тур
Пройссен Мюнстер
Ганновер-96

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Пройссен Мюнстер - Ганновер-96, которое состоится 11 Августа 2024 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Пройссен (Мюнстер, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Пройссен Мюнстер
Мюнстер
Ганновер-96
Ганновер
Главные тренеры
Германия Саша Хильдман
История личных встреч
04.08.2024 Германия — Вторая Бундеслига 1-й тур 3 : 1Пройссен Мюнстер
26.09.2023 Кубок Германии 1-й раунд Пройссен Мюнстер0 : 4
26.10.2021 Кубок Германии 2-й раунд Пройссен Мюнстер1 : 3
08.08.2021 Кубок Германии 1-й раунд Пройссен Мюнстер2 : 0 Т
24.09.2013 Кубок Германии 2-й раунд 0 : 3
03.08.2024 Германия — Вторая Бундеслига 1-й тур Ганновер-962 : 0
19.05.2024 Германия - Вторая Бундеслига 34-й тур Ганновер-961 : 2
12.05.2024 Германия - Вторая Бундеслига 33-й тур 1 : 2Ганновер-96
05.05.2024 Германия - Вторая Бундеслига 32-й тур Ганновер-963 : 2
26.04.2024 Германия - Вторая Бундеслига 31-й тур 1 : 1Ганновер-96
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Гройтер Фюрт24
2
Повышение
Фортуна24
3
Плей-офф за повышение
Кайзерслаутерн24
4 Карлсруэ24
5 Шальке-0423
6 Ганновер-9613
7 Нюрнберг23
8 Падерборн 0713
9 Гамбург13
10 Ян23
11 Эльверсберг22
12 Магдебург11
13 Кёльн21
14 Герта10
15 Пройссен Мюнстер10
16
Стыковая зона
Ульм 184620
17
Зона вылета
Дармштадт 9810
18
Зона вылета
Айнтрахт Б10

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