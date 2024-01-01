Пройссен Мюнстер - Ганновер-96 11 Августа прямая трансляция
Стадион: Пройссен (Мюнстер, Германия), вместимость: 18050
11 Августа 2024 года в 14:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 2-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Пройссен Мюнстер - Ганновер-96, которое состоится 11 Августа 2024 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Пройссен (Мюнстер, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Пройссен Мюнстер
Мюнстер
Ганновер-96
Ганновер
Главные тренеры
|Саша Хильдман
История личных встреч
|04.08.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|1-й тур
|3 : 1
|26.09.2023
|Кубок Германии
|1-й раунд
|0 : 4
|26.10.2021
|Кубок Германии
|2-й раунд
|1 : 3
|08.08.2021
|Кубок Германии
|1-й раунд
|2 : 0 Т
|24.09.2013
|Кубок Германии
|2-й раунд
|0 : 3
|03.08.2024
|Германия — Вторая Бундеслига
|1-й тур
|2 : 0
|19.05.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|34-й тур
|1 : 2
|12.05.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|33-й тур
|1 : 2
|05.05.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|32-й тур
|3 : 2
|26.04.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|31-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Гройтер Фюрт
|2
|4
| 2
Повышение
|Фортуна
|2
|4
| 3
Плей-офф за повышение
|Кайзерслаутерн
|2
|4
|4
|Карлсруэ
|2
|4
|5
|Шальке-04
|2
|3
|6
|Ганновер-96
|1
|3
|7
|Нюрнберг
|2
|3
|8
|Падерборн 07
|1
|3
|9
|Гамбург
|1
|3
|10
|Ян
|2
|3
|11
|Эльверсберг
|2
|2
|12
|Магдебург
|1
|1
|13
|Кёльн
|2
|1
|14
|Герта
|1
|0
|15
|Пройссен Мюнстер
|1
|0
| 16
Стыковая зона
|Ульм 1846
|2
|0
| 17
Зона вылета
|Дармштадт 98
|1
|0
| 18
Зона вылета
|Айнтрахт Б
|1
|0