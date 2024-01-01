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Ливерпуль - Севилья 11 Августа прямая трансляция

11 Августа 2024 года в 14:30 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) — 2024
Ливерпуль
Севилья

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ливерпуль - Севилья, которое состоится 11 Августа 2024 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) — 2024, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Севилья
Севилья, Испания
Главные тренеры
Нидерланды Арне Слот
История личных встреч
22.07.2019 Товарищеские матчи (клубы) - 2019 Июль 2019 Ливерпуль1 : 2Севилья
21.11.2017 Лига чемпионов Группа E. 5-й тур Севилья3 : 3Ливерпуль
13.09.2017 Лига чемпионов Группа E. 1-й тур Ливерпуль2 : 2Севилья
18.05.2016 Лига Европы Финал Ливерпуль1 : 3Севилья
04.08.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 0 : 3Ливерпуль
01.08.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Ливерпуль2 : 1
27.07.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Ливерпуль1 : 0
19.05.2024 Англия - Премьер-лига 38-й тур Ливерпуль2 : 0
13.05.2024 Англия - Премьер-лига 37-й тур 3 : 3Ливерпуль
26.05.2024 Испания - Примера 38-й тур Севилья1 : 2
19.05.2024 Испания - Примера 37-й тур 2 : 0Севилья
15.05.2024 Испания - Примера 36-й тур Севилья0 : 1
11.05.2024 Испания - Примера 35-й тур 3 : 2Севилья
05.05.2024 Испания - Примера 34-й тур Севилья3 : 0
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Килиан Мбаппе уже перешёл в «Реал», Риккардо Калафьори — в «Арсенал», Страхиня Павлович — в «Милан», Алексей Миранчук — в «Атланту». Других заметных переходов тоже хватало. Но многие крутые трансферы ещё впереди — судя по слухам, на рынке намечается нечто реально мощное.Какие-то почти согласованы, для других же придётся ещё как следует поработать Самые ожидаемые трансферы лета. До дедлайна остался всего месяц 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча: «Ливерпуль» — «Севилья». Начало встречи запланировано на 14:30 по московскому времени.

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