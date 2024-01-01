Ливерпуль - Севилья 11 Августа прямая трансляция
11 Августа 2024 года в 14:30 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) — 2024
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ливерпуль - Севилья, которое состоится 11 Августа 2024 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) — 2024, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
Севилья
Севилья, Испания
Главные тренеры
|Арне Слот
История личных встреч
|22.07.2019
|Товарищеские матчи (клубы) - 2019
|Июль 2019
|1 : 2
|21.11.2017
|Лига чемпионов
|Группа E. 5-й тур
|3 : 3
|13.09.2017
|Лига чемпионов
|Группа E. 1-й тур
|2 : 2
|18.05.2016
|Лига Европы
|Финал
|1 : 3
|04.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|0 : 3
|01.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|2 : 1
|27.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|1 : 0
|19.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|2 : 0
|13.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|37-й тур
|3 : 3
|26.05.2024
|Испания - Примера
|38-й тур
|1 : 2
|19.05.2024
|Испания - Примера
|37-й тур
|2 : 0
|15.05.2024
|Испания - Примера
|36-й тур
|0 : 1
|11.05.2024
|Испания - Примера
|35-й тур
|3 : 2
|05.05.2024
|Испания - Примера
|34-й тур
|3 : 0
Текстовая трансляция
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Килиан Мбаппе уже перешёл в «Реал», Риккардо Калафьори — в «Арсенал», Страхиня Павлович — в «Милан», Алексей Миранчук — в «Атланту». Других заметных переходов тоже хватало. Но многие крутые трансферы ещё впереди — судя по слухам, на рынке намечается нечто реально мощное.Какие-то почти согласованы, для других же придётся ещё как следует поработать Самые ожидаемые трансферы лета. До дедлайна остался всего месяц 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча: «Ливерпуль» — «Севилья». Начало встречи запланировано на 14:30 по московскому времени.