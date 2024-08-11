Неман - Гомель 11 Августа прямая трансляция
Стадион: Неман (Гродно, Беларусь), вместимость: 9000
11 Августа 2024 года в 19:30 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 17-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Неман - Гомель, которое состоится 11 Августа 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Неман (Гродно, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Неман
Гродно
Гомель
Гомель
История личных встреч
|31.03.2024
|Беларусь - Высшая лига
|2-й тур
|2 : 3
|22.08.2023
|Беларусь - Высшая лига
|18-й тур
|2 : 2
|09.04.2023
|Беларусь - Высшая лига
|3-й тур
|3 : 3
|30.10.2022
|Беларусь - Высшая лига
|28-й тур
|3 : 0
|03.07.2022
|Беларусь - Высшая лига
|13-й тур
|3 : 0 Т
|15.08.2021
|Беларусь - Высшая лига
|19-й тур
|1 : 0
|11.04.2021
|Беларусь - Высшая лига
|4-й тур
|2 : 0
|19.07.2019
|Беларусь - Высшая лига
|16-й тур
|1 : 1
|29.03.2019
|Беларусь - Высшая лига
|1-й тур
|2 : 3
|01.10.2018
|Беларусь - Высшая лига
|23-й тур
|2 : 0
|01.08.2024
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
|0 : 5
|25.07.2024
|Лига конференций
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|0 : 0
|07.07.2024
|Беларусь - Высшая лига
|15-й тур
|0 : 2
|29.06.2024
|Беларусь - Высшая лига
|14-й тур
|2 : 1
|23.06.2024
|Беларусь - Высшая лига
|13-й тур
|2 : 1
|03.08.2024
|Беларусь - Высшая лига
|16-й тур
|1 : 2
|26.07.2024
|Кубок Беларуси
|1/8 финала
|1 : 2
|14.07.2024
|Кубок Беларуси
|1/16 финала
|1 : 3
|06.07.2024
|Беларусь - Высшая лига
|15-й тур
|5 : 0
|28.06.2024
|Беларусь - Высшая лига
|14-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Торпедо-БелАЗ
|16
|36
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Динамо Мн
|15
|35
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Неман
|15
|33
|4
|Динамо-Брест
|17
|29
|5
|Витебск
|17
|28
|6
|Славия-Мозырь
|17
|26
|7
|Ислочь
|17
|23
|8
|Гомель
|16
|21
|9
|Арсенал
|16
|21
|10
|БАТЭ
|17
|20
|11
|Слуцк
|16
|19
|12
|Нафтан
|16
|16
|13
|Сморгонь
|16
|16
|14
|Минск
|16
|8
| 15
Зона вылета
|Днепр М
|16
|8
| 16
Зона вылета
|Шахтёр С
|17
|-4