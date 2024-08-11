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Неман - Гомель 11 Августа прямая трансляция

Стадион: Неман (Гродно, Беларусь), вместимость: 9000
11 Августа 2024 года в 19:30 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 17-й тур
Неман
Гомель

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Неман - Гомель, которое состоится 11 Августа 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Неман (Гродно, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Неман
Гродно
Гомель
Гомель
История личных встреч
31.03.2024 Беларусь - Высшая лига 2-й тур Гомель2 : 3Неман
22.08.2023 Беларусь - Высшая лига 18-й тур Неман2 : 2Гомель
09.04.2023 Беларусь - Высшая лига 3-й тур Гомель3 : 3Неман
30.10.2022 Беларусь - Высшая лига 28-й тур Неман3 : 0Гомель
03.07.2022 Беларусь - Высшая лига 13-й тур Гомель3 : 0 ТНеман
15.08.2021 Беларусь - Высшая лига 19-й тур Неман1 : 0Гомель
11.04.2021 Беларусь - Высшая лига 4-й тур Гомель2 : 0Неман
19.07.2019 Беларусь - Высшая лига 16-й тур Неман1 : 1Гомель
29.03.2019 Беларусь - Высшая лига 1-й тур Гомель2 : 3Неман
01.10.2018 Беларусь - Высшая лига 23-й тур Неман2 : 0Гомель
01.08.2024 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 2-й матч Неман0 : 5
25.07.2024 Лига конференций 2-й квалификационный раунд. 1-й матч 0 : 0Неман
07.07.2024 Беларусь - Высшая лига 15-й тур 0 : 2Неман
29.06.2024 Беларусь - Высшая лига 14-й тур Неман2 : 1
23.06.2024 Беларусь - Высшая лига 13-й тур 2 : 1Неман
03.08.2024 Беларусь - Высшая лига 16-й тур Гомель1 : 2
26.07.2024 Кубок Беларуси 1/8 финала Гомель1 : 2
14.07.2024 Кубок Беларуси 1/16 финала 1 : 3Гомель
06.07.2024 Беларусь - Высшая лига 15-й тур Гомель5 : 0
28.06.2024 Беларусь - Высшая лига 14-й тур 0 : 0Гомель
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Торпедо-БелАЗ1636
2
Квалификация Лиги конференций
Динамо Мн1535
3
Квалификация Лиги конференций
Неман1533
4 Динамо-Брест1729
5 Витебск1728
6 Славия-Мозырь1726
7 Ислочь1723
8 Гомель1621
9 Арсенал1621
10 БАТЭ1720
11 Слуцк1619
12 Нафтан1616
13 Сморгонь1616
14 Минск168
15
Зона вылета
Днепр М168
16
Зона вылета
Шахтёр С17-4

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