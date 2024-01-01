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Арсенал Т - Нефтехимик 11 Августа прямая трансляция

11 Августа 2024 года в 19:00 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 5-й тур
Арсенал Т
Нефтехимик

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал Т - Нефтехимик, которое состоится 11 Августа 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 5-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Арсенал Т
Тула
Нефтехимик
Нижнекамск
Главные тренеры
Россия Александр Александрович Сторожук
Россия Кирилл Александрович Новиков
История личных встреч
11.05.2024 Россия - Мелбет Первая лига 32-й тур Арсенал Т1 : 0Нефтехимик
01.10.2023 Россия - Мелбет Первая лига 12-й тур Нефтехимик0 : 0Арсенал Т
02.04.2023 Россия - Мелбет Первая лига 25-й тур Нефтехимик1 : 0Арсенал Т
11.09.2022 Россия - Мелбет Первая лига 9-й тур Арсенал Т2 : 1Нефтехимик
23.03.2014 ФНЛ - Первый дивизион 28-й тур Нефтехимик2 : 3Арсенал Т
23.08.2013 ФНЛ - Первый дивизион 10-й тур Арсенал Т2 : 1Нефтехимик
05.08.2024 Россия — Мелбет Первая лига 4-й тур Арсенал Т2 : 1
29.07.2024 Россия — Мелбет Первая лига 3-й тур 0 : 1Арсенал Т
20.07.2024 Россия — Мелбет Первая лига 2-й тур Арсенал Т1 : 0
13.07.2024 Россия — Мелбет Первая лига 1-й тур Арсенал Т1 : 0
06.07.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 2 : 1Арсенал Т
04.08.2024 Россия — Мелбет Первая лига 4-й тур Нефтехимик1 : 0
28.07.2024 Россия — Мелбет Первая лига 3-й тур 4 : 0Нефтехимик
21.07.2024 Россия — Мелбет Первая лига 2-й тур Нефтехимик2 : 1
14.07.2024 Россия — Мелбет Первая лига 1-й тур Нефтехимик3 : 0
25.05.2024 Россия - Мелбет Первая лига 34-й тур 3 : 0Нефтехимик
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Арсенал Т412
2
Повышение
Нефтехимик49
3
Стыковая зона
Сокол59
4
Стыковая зона
Чайка48
5 Торпедо М48
6 Родина47
7 Урал47
8 Балтика57
9 Сочи57
10 Алания57
11 Енисей56
12 Ротор44
13 Тюмень44
14 СКА-Хабаровск54
15 КАМАЗ43
16
Зона вылета
Черноморец53
17
Зона вылета
Уфа43
18
Зона вылета
Шинник51

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