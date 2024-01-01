Арсенал Т - Нефтехимик 11 Августа прямая трансляция
11 Августа 2024 года в 19:00 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 5-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал Т - Нефтехимик, которое состоится 11 Августа 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 5-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Арсенал Т
Тула
Нефтехимик
Нижнекамск
Главные тренеры
|Александр Александрович Сторожук
|Кирилл Александрович Новиков
История личных встреч
|11.05.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|32-й тур
|1 : 0
|01.10.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|12-й тур
|0 : 0
|02.04.2023
|Россия - Мелбет Первая лига
|25-й тур
|1 : 0
|11.09.2022
|Россия - Мелбет Первая лига
|9-й тур
|2 : 1
|23.03.2014
|ФНЛ - Первый дивизион
|28-й тур
|2 : 3
|23.08.2013
|ФНЛ - Первый дивизион
|10-й тур
|2 : 1
|05.08.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|4-й тур
|2 : 1
|29.07.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|3-й тур
|0 : 1
|20.07.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|2-й тур
|1 : 0
|13.07.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|1-й тур
|1 : 0
|06.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|2 : 1
|04.08.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|4-й тур
|1 : 0
|28.07.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|3-й тур
|4 : 0
|21.07.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|2-й тур
|2 : 1
|14.07.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|1-й тур
|3 : 0
|25.05.2024
|Россия - Мелбет Первая лига
|34-й тур
|3 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Арсенал Т
|4
|12
| 2
Повышение
|Нефтехимик
|4
|9
| 3
Стыковая зона
|Сокол
|5
|9
| 4
Стыковая зона
|Чайка
|4
|8
|5
|Торпедо М
|4
|8
|6
|Родина
|4
|7
|7
|Урал
|4
|7
|8
|Балтика
|5
|7
|9
|Сочи
|5
|7
|10
|Алания
|5
|7
|11
|Енисей
|5
|6
|12
|Ротор
|4
|4
|13
|Тюмень
|4
|4
|14
|СКА-Хабаровск
|5
|4
|15
|КАМАЗ
|4
|3
| 16
Зона вылета
|Черноморец
|5
|3
| 17
Зона вылета
|Уфа
|4
|3
| 18
Зона вылета
|Шинник
|5
|1