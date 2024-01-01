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Слуцк - Торпедо-БелАЗ 11 Августа прямая трансляция

Стадион: Городской (Слуцк, Беларусь), вместимость: 1896
11 Августа 2024 года в 15:30 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 17-й тур
Слуцк
Торпедо-БелАЗ

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Слуцк - Торпедо-БелАЗ, которое состоится 11 Августа 2024 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Городской (Слуцк, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Слуцк
Слуцк
Торпедо-БелАЗ
Жодино
История личных встреч
31.03.2024 Беларусь - Высшая лига 2-й тур Торпедо-БелАЗ1 : 0Слуцк
23.09.2023 Беларусь - Высшая лига 22-й тур Слуцк0 : 0Торпедо-БелАЗ
05.05.2023 Беларусь - Высшая лига 7-й тур Торпедо-БелАЗ1 : 1Слуцк
30.10.2022 Беларусь - Высшая лига 28-й тур Слуцк1 : 1Торпедо-БелАЗ
04.07.2022 Беларусь - Высшая лига 13-й тур Торпедо-БелАЗ3 : 0Слуцк
14.08.2021 Беларусь - Высшая лига 19-й тур Торпедо-БелАЗ0 : 1Слуцк
10.04.2021 Беларусь - Высшая лига 4-й тур Слуцк2 : 0Торпедо-БелАЗ
26.10.2020 Беларусь - Высшая лига 27-й тур Торпедо-БелАЗ4 : 1Слуцк
06.06.2020 Беларусь - Высшая лига 12-й тур Слуцк1 : 1Торпедо-БелАЗ
21.09.2019 Беларусь - Высшая лига 22-й тур Слуцк1 : 2Торпедо-БелАЗ
03.08.2024 Беларусь - Высшая лига 16-й тур 1 : 2Слуцк
27.07.2024 Кубок Беларуси 1/8 финала 0 : 3Слуцк
13.07.2024 Кубок Беларуси 1/16 финала 0 : 5Слуцк
07.07.2024 Беларусь - Высшая лига 15-й тур 1 : 4Слуцк
30.06.2024 Беларусь - Высшая лига 14-й тур Слуцк1 : 0
04.08.2024 Беларусь - Высшая лига 16-й тур Торпедо-БелАЗ1 : 1
28.07.2024 Кубок Беларуси 1/8 финала 0 : 2Торпедо-БелАЗ
18.07.2024 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 2-й матч 0 : 0Торпедо-БелАЗ
11.07.2024 Лига конференций 1-й квалификационный раунд. 1-й матч Торпедо-БелАЗ2 : 4
05.07.2024 Беларусь - Высшая лига 15-й тур Торпедо-БелАЗ3 : 0
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Торпедо-БелАЗ1636
2
Квалификация Лиги конференций
Динамо Мн1535
3
Квалификация Лиги конференций
Неман1533
4 Динамо-Брест1729
5 Витебск1728
6 Славия-Мозырь1726
7 Ислочь1723
8 Гомель1621
9 Арсенал1621
10 БАТЭ1720
11 Слуцк1619
12 Нафтан1616
13 Сморгонь1616
14 Минск168
15
Зона вылета
Днепр М168
16
Зона вылета
Шахтёр С17-4

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