Слуцк - Торпедо-БелАЗ 11 Августа прямая трансляция
Стадион: Городской (Слуцк, Беларусь), вместимость: 1896
11 Августа 2024 года в 15:30 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 17-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Слуцк - Торпедо-БелАЗ, которое состоится 11 Августа 2024 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 17-й тур, оно проводится на стадионе: Городской (Слуцк, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Слуцк
Слуцк
Торпедо-БелАЗ
Жодино
История личных встреч
|31.03.2024
|Беларусь - Высшая лига
|2-й тур
|1 : 0
|23.09.2023
|Беларусь - Высшая лига
|22-й тур
|0 : 0
|05.05.2023
|Беларусь - Высшая лига
|7-й тур
|1 : 1
|30.10.2022
|Беларусь - Высшая лига
|28-й тур
|1 : 1
|04.07.2022
|Беларусь - Высшая лига
|13-й тур
|3 : 0
|14.08.2021
|Беларусь - Высшая лига
|19-й тур
|0 : 1
|10.04.2021
|Беларусь - Высшая лига
|4-й тур
|2 : 0
|26.10.2020
|Беларусь - Высшая лига
|27-й тур
|4 : 1
|06.06.2020
|Беларусь - Высшая лига
|12-й тур
|1 : 1
|21.09.2019
|Беларусь - Высшая лига
|22-й тур
|1 : 2
|03.08.2024
|Беларусь - Высшая лига
|16-й тур
|1 : 2
|27.07.2024
|Кубок Беларуси
|1/8 финала
|0 : 3
|13.07.2024
|Кубок Беларуси
|1/16 финала
|0 : 5
|07.07.2024
|Беларусь - Высшая лига
|15-й тур
|1 : 4
|30.06.2024
|Беларусь - Высшая лига
|14-й тур
|1 : 0
|04.08.2024
|Беларусь - Высшая лига
|16-й тур
|1 : 1
|28.07.2024
|Кубок Беларуси
|1/8 финала
|0 : 2
|18.07.2024
|Лига конференций
|1-й квалификационный раунд. 2-й матч
|0 : 0
|11.07.2024
|Лига конференций
|1-й квалификационный раунд. 1-й матч
|2 : 4
|05.07.2024
|Беларусь - Высшая лига
|15-й тур
|3 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Торпедо-БелАЗ
|16
|36
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Динамо Мн
|15
|35
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Неман
|15
|33
|4
|Динамо-Брест
|17
|29
|5
|Витебск
|17
|28
|6
|Славия-Мозырь
|17
|26
|7
|Ислочь
|17
|23
|8
|Гомель
|16
|21
|9
|Арсенал
|16
|21
|10
|БАТЭ
|17
|20
|11
|Слуцк
|16
|19
|12
|Нафтан
|16
|16
|13
|Сморгонь
|16
|16
|14
|Минск
|16
|8
| 15
Зона вылета
|Днепр М
|16
|8
| 16
Зона вылета
|Шахтёр С
|17
|-4