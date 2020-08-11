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Сампдория - Комо 11 Августа прямая трансляция

11 Августа 2024 года в 21:45 (+03:00). Кубок Италии, 1/32 финала
Сампдория
Комо

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сампдория - Комо, которое состоится 11 Августа 2024 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Италии, 1/32 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сампдория
Генуя
Комо
Комо
История личных встреч
27.04.2024 Италия - Серия B Серия В. 35-й тур Сампдория1 : 1Комо
27.09.2023 Италия - Серия B Серия В. 7-й тур Комо1 : 0Сампдория
17.05.2024 Италия - Серия B Плей-офф за повышение. 1/4 финала 2 : 0Сампдория
10.05.2024 Италия - Серия B Серия В. 38-й тур 1 : 3Сампдория
05.05.2024 Италия - Серия B Серия В. 37-й тур Сампдория1 : 0
01.05.2024 Италия - Серия B Серия В. 36-й тур 0 : 1Сампдория
27.04.2024 Италия - Серия B Серия В. 35-й тур Сампдория1 : 1Комо
29.07.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 1 : 0Комо
10.05.2024 Италия - Серия B Серия В. 38-й тур Комо1 : 1
05.05.2024 Италия - Серия B Серия В. 37-й тур 0 : 0Комо
01.05.2024 Италия - Серия B Серия В. 36-й тур Комо2 : 1
27.04.2024 Италия - Серия B Серия В. 35-й тур Сампдория1 : 1Комо

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