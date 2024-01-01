Фаренсе - Морейренсе 11 Августа прямая трансляция
Стадион: Сан Луиш (Фару, Португалия), вместимость: 12000
11 Августа 2024 года в 20:00 (+03:00). Португалия — Примейра, 1-й тур
Главный судья: Мигел Ногейра (Лиссабон, Португалия);
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Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фаренсе - Морейренсе, которое состоится 11 Августа 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Сан Луиш (Фару, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фаренсе
Фару
Морейренсе
Морейра-де-Конегуш
История личных встреч
|24.02.2024
|Португалия - Примейра
|23-й тур
|0 : 1
|23.09.2023
|Португалия - Примейра
|6-й тур
|1 : 0
|08.02.2021
|Португалия - Примейра
|18-й тур
|1 : 2
|20.09.2020
|Португалия - Примейра
|1-й тур
|2 : 0
|18.05.2024
|Португалия - Примейра
|34-й тур
|1 : 3
|12.05.2024
|Португалия - Примейра
|33-й тур
|2 : 0
|05.05.2024
|Португалия - Примейра
|32-й тур
|3 : 2
|29.04.2024
|Португалия - Примейра
|31-й тур
|0 : 3
|22.04.2024
|Португалия - Примейра
|30-й тур
|1 : 3
|18.05.2024
|Португалия - Примейра
|34-й тур
|2 : 1
|12.05.2024
|Португалия — Примейра
|33-й тур
|0 : 1
|03.05.2024
|Португалия - Примейра
|32-й тур
|1 : 0
|28.04.2024
|Португалия - Примейра
|31-й тур
|0 : 2
|20.04.2024
|Португалия - Примейра
|30-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Спортинг
|1
|3
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Насьонал
|1
|1
| 3
Квалификация Лиги Европы
|АВС
|1
|1
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Санта-Клара
|0
|0
|5
|Фамаликан
|0
|0
|6
|Фаренсе
|0
|0
|7
|Эшторил
|0
|0
|8
|Витория Гимарайнш
|0
|0
|9
|Морейренсе
|0
|0
|10
|Боавишта
|0
|0
|11
|Жил Висенте
|0
|0
|12
|Бенфика
|0
|0
|13
|Порту
|0
|0
|14
|Брага
|0
|0
|15
|Арока
|0
|0
| 16
Стыковая зона
|Каза Пия
|0
|0
| 17
Зона вылета
|Эштрела
|0
|0
| 18
Зона вылета
|Риу Аве
|1
|0