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Фаренсе - Морейренсе 11 Августа прямая трансляция

Стадион: Сан Луиш (Фару, Португалия), вместимость: 12000
11 Августа 2024 года в 20:00 (+03:00). Португалия — Примейра, 1-й тур
Главный судья: Мигел Ногейра (Лиссабон, Португалия);
Фаренсе
Морейренсе

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фаренсе - Морейренсе, которое состоится 11 Августа 2024 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Сан Луиш (Фару, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фаренсе
Фару
Морейренсе
Морейра-де-Конегуш
История личных встреч
24.02.2024Португалия - Примейра23-й турФаренсе0 : 1Морейренсе
23.09.2023Португалия - Примейра6-й турМорейренсе1 : 0Фаренсе
08.02.2021Португалия - Примейра18-й турФаренсе1 : 2Морейренсе
20.09.2020Португалия - Примейра1-й турМорейренсе2 : 0Фаренсе
18.05.2024Португалия - Примейра34-й турФаренсе1 : 3
12.05.2024Португалия - Примейра33-й тур2 : 0Фаренсе
05.05.2024Португалия - Примейра32-й турФаренсе3 : 2
29.04.2024Португалия - Примейра31-й тур0 : 3Фаренсе
22.04.2024Португалия - Примейра30-й турФаренсе1 : 3
18.05.2024Португалия - Примейра34-й турМорейренсе2 : 1
12.05.2024Португалия — Примейра33-й тур0 : 1Морейренсе
03.05.2024Португалия - Примейра32-й турМорейренсе1 : 0
28.04.2024Португалия - Примейра31-й тур0 : 2Морейренсе
20.04.2024Португалия - Примейра30-й турМорейренсе0 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Спортинг13
2
Квалификация Лиги чемпионов
Насьонал11
3
Квалификация Лиги Европы
АВС11
4
Квалификация Лиги конференций
Санта-Клара00
5 Фамаликан00
6 Фаренсе00
7 Эшторил00
8 Витория Гимарайнш00
9 Морейренсе00
10 Боавишта00
11 Жил Висенте00
12 Бенфика00
13 Порту00
14 Брага00
15 Арока00
16
Стыковая зона
Каза Пия00
17
Зона вылета
Эштрела00
18
Зона вылета
Риу Аве10

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