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Айнтрахт Б - Магдебург 11 Августа прямая трансляция

Стадион: Айнтрахт (Брауншвейг, Германия), вместимость: 24474
11 Августа 2024 года в 14:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 2-й тур
Айнтрахт Б
Магдебург

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Айнтрахт Б - Магдебург, которое состоится 11 Августа 2024 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Айнтрахт (Брауншвейг, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Айнтрахт Б
Брауншвейг
Магдебург
Магдебург
Главные тренеры
Германия Кристиан Тиц
История личных встреч
28.01.2024 Германия - Вторая Бундеслига 19-й тур Айнтрахт Б1 : 0Магдебург
06.08.2023 Германия - Вторая Бундеслига 2-й тур Магдебург2 : 1Айнтрахт Б
22.04.2023 Германия - Вторая Бундеслига 29-й тур Айнтрахт Б1 : 2Магдебург
15.10.2022 Германия - Вторая Бундеслига 12-й тур Магдебург0 : 2Айнтрахт Б
03.08.2024 Германия — Вторая Бундеслига 1-й тур 5 : 1Айнтрахт Б
19.05.2024 Германия - Вторая Бундеслига 34-й тур 5 : 0Айнтрахт Б
12.05.2024 Германия - Вторая Бундеслига 33-й тур Айнтрахт Б1 : 0
04.05.2024 Германия - Вторая Бундеслига 32-й тур 3 : 3Айнтрахт Б
27.04.2024 Германия - Вторая Бундеслига 31-й тур Айнтрахт Б0 : 4
03.08.2024 Германия — Вторая Бундеслига 1-й тур Магдебург0 : 0
19.05.2024 Германия - Вторая Бундеслига 34-й тур 3 : 2Магдебург
10.05.2024 Германия - Вторая Бундеслига 33-й тур Магдебург0 : 0
04.05.2024 Германия - Вторая Бундеслига 32-й тур 4 : 1Магдебург
28.04.2024 Германия - Вторая Бундеслига 31-й тур Магдебург1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Гройтер Фюрт24
2
Повышение
Фортуна24
3
Плей-офф за повышение
Кайзерслаутерн24
4 Карлсруэ24
5 Шальке-0423
6 Ганновер-9613
7 Нюрнберг23
8 Падерборн 0713
9 Гамбург13
10 Ян23
11 Эльверсберг22
12 Магдебург11
13 Кёльн21
14 Герта10
15 Пройссен Мюнстер10
16
Стыковая зона
Ульм 184620
17
Зона вылета
Дармштадт 9810
18
Зона вылета
Айнтрахт Б10

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