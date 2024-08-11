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Тюмень - Ротор 11 Августа прямая трансляция

11 Августа 2024 года в 15:00 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 5-й тур
Тюмень
Ротор

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тюмень - Ротор, которое состоится 11 Августа 2024 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 5-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Тюмень
Тюмень
Ротор
Волгоград
Главные тренеры
Россия Игорь Анатольевич Меньщиков
Россия Денис Константинович Бояринцев
История личных встреч
11.05.2019 ФНЛ - Первый дивизион 36-й тур Ротор2 : 1Тюмень
24.10.2018 ФНЛ - Первый дивизион 18-й тур Тюмень0 : 1Ротор
12.11.2017 ФНЛ - Первый дивизион 23-й тур Ротор1 : 2Тюмень
30.07.2017 ФНЛ - Первый дивизион 5-й тур Тюмень1 : 1Ротор
03.10.1998 Чемпионат России Высший дивизион - 1998 27-й тур Тюмень2 : 4Ротор
17.06.1998 Чемпионат России Высший дивизион - 1998 12-й тур Ротор5 : 1Тюмень
04.10.1997 Чемпионат России Высшая лига - 1997 30-й тур Тюмень0 : 0Ротор
14.06.1997 Чемпионат России Высшая лига - 1997 13-й тур Ротор5 : 2Тюмень
26.08.1995 Чемпионат России Высшая лига - 1995 22-й тур Тюмень1 : 6Ротор
08.07.1995 Чемпионат России Высшая лига - 1995 15-й тур Ротор5 : 4Тюмень
02.08.2024 Россия — Мелбет Первая лига 4-й тур 2 : 2Тюмень
28.07.2024 Россия — Мелбет Первая лига 3-й тур 0 : 2Тюмень
21.07.2024 Россия — Мелбет Первая лига 2-й тур Тюмень0 : 1
14.07.2024 Россия — Мелбет Первая лига 1-й тур 3 : 0Тюмень
25.05.2024 Россия - Мелбет Первая лига 34-й тур 2 : 0Тюмень
04.08.2024 Россия — Мелбет Первая лига 4-й тур 1 : 0Ротор
29.07.2024 Россия — Мелбет Первая лига 3-й тур Ротор0 : 1
22.07.2024 Россия — Мелбет Первая лига 2-й тур Ротор1 : 1
14.07.2024 Россия — Мелбет Первая лига 1-й тур 0 : 1Ротор
16.06.2024 Россия - LEON-Вторая лига А Стыковые матчи. 2-й матч Ротор3 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Арсенал Т412
2
Повышение
Нефтехимик49
3
Стыковая зона
Сокол59
4
Стыковая зона
Чайка48
5 Торпедо М48
6 Родина47
7 Урал47
8 Балтика57
9 Сочи57
10 Алания57
11 Енисей56
12 Ротор44
13 Тюмень44
14 СКА-Хабаровск54
15 КАМАЗ43
16
Зона вылета
Черноморец53
17
Зона вылета
Уфа43
18
Зона вылета
Шинник51

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