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Торино - Козенца 11 Августа прямая трансляция

11 Августа 2024 года в 22:15 (+03:00). Кубок Италии, 1/32 финала
Торино
Козенца

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торино - Козенца, которое состоится 11 Августа 2024 года в 22:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Италии, 1/32 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Торино
Турин
Козенца
Козенца
История личных встреч
12.08.2018 Кубок Италии 3-й раунд Торино4 : 0Козенца
26.05.2024 Италия - Серия А 38-й тур 3 : 0Торино
18.05.2024 Италия - Серия А 37-й тур Торино3 : 1
12.05.2024 Италия - Серия А 36-й тур 1 : 2Торино
03.05.2024 Италия - Серия А 35-й тур Торино0 : 0
28.04.2024 Италия - Серия А 34-й тур 2 : 0Торино
10.05.2024 Италия - Серия B Серия В. 38-й тур 1 : 1Козенца
05.05.2024 Италия - Серия B Серия В. 37-й тур Козенца2 : 2
01.05.2024 Италия - Серия B Серия В. 36-й тур 0 : 1Козенца
27.04.2024 Италия - Серия B Серия В. 35-й тур Козенца4 : 1
19.04.2024 Италия - Серия B Серия В. 34-й тур 0 : 4Козенца

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