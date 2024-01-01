Атлетико - Ювентус 11 Августа прямая трансляция
Стадион: Уллеви (Гётеборг, Швеция), вместимость: 58977
11 Августа 2024 года в 16:00 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) — 2024
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетико М - Ювентус, которое состоится 11 Августа 2024 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) — 2024, оно проводится на стадионе: Уллеви (Гётеборг, Швеция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Атлетико М
Мадрид, Испания
Ювентус
Турин, Италия
Главные тренеры
|Диего Симеоне
|Тьяго Мотта
История личных встреч
|07.08.2022
|Товарищеские матчи (клубы) - 2022
|Товарищеские матчи
|0 : 4
|26.11.2019
|Лига чемпионов
|Группа D. 5-й тур
|1 : 0
|18.09.2019
|Лига чемпионов
|Группа D. 1-й тур
|2 : 2
|10.08.2019
|Международный кубок чемпионов - 2019
|Международный кубок чемпионов
|2 : 1
|12.03.2019
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 2-й матч
|3 : 0
|20.02.2019
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 1-й матч
|2 : 0
|09.12.2014
|Лига чемпионов
|Группа A. 6-й тур
|0 : 0
|01.10.2014
|Лига чемпионов
|Группа A. 2-й тур
|1 : 0
|03.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|1 : 3
|27.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|1 : 1
|25.05.2024
|Испания - Примера
|38-й тур
|0 : 2
|19.05.2024
|Испания - Примера
|37-й тур
|1 : 4
|15.05.2024
|Испания - Примера
|36-й тур
|0 : 3
|03.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|2 : 2
|26.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|3 : 0
|25.05.2024
|Италия - Серия А
|38-й тур
|2 : 0
|20.05.2024
|Италия - Серия А
|37-й тур
|3 : 3
|15.05.2024
|Кубок Италии
|Финал
|0 : 1
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Килиан Мбаппе уже перешёл в «Реал», Риккардо Калафьори — в «Арсенал», Страхиня Павлович — в «Милан», Алексей Миранчук — в «Атланту». Других заметных переходов тоже хватало. Но многие крутые трансферы ещё впереди — судя по слухам, на рынке намечается нечто реально мощное.Какие-то почти согласованы, для других же придётся ещё как следует поработать Самые ожидаемые трансферы лета. До дедлайна остался всего месяц 0'Самый дорогой трансфер лета близок! Фабрицио Романо сообщает, что «Атлетико» согласовал сделку с «Манчестер Сити» по переходу нападающего Хулиана Альвареса. Сумма трансфера составит € 75 млн + € 20 млн бонусами.«Атлетико» отдаёт € 95 млн с учётом бонусов и получает замену Гризманна и лидера на долгие годы Самый дорогой трансфер лета. «Сити» «дожал» испанцев до исторической суммы 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча: «Атлетико» — «Ювентус». Начало встречи запланировано на 16:00 по московскому времени.