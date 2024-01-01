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Атлетико - Ювентус 11 Августа прямая трансляция

Стадион: Уллеви (Гётеборг, Швеция), вместимость: 58977
11 Августа 2024 года в 16:00 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) — 2024
Атлетико М
Ювентус

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетико М - Ювентус, которое состоится 11 Августа 2024 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) — 2024, оно проводится на стадионе: Уллеви (Гётеборг, Швеция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Атлетико М
Мадрид, Испания
Ювентус
Турин, Италия
Главные тренеры
Аргентина Диего Симеоне
Италия Тьяго Мотта
История личных встреч
07.08.2022 Товарищеские матчи (клубы) - 2022 Товарищеские матчи Ювентус0 : 4Атлетико М
26.11.2019 Лига чемпионов Группа D. 5-й тур Ювентус1 : 0Атлетико М
18.09.2019 Лига чемпионов Группа D. 1-й тур Атлетико М2 : 2Ювентус
10.08.2019 Международный кубок чемпионов - 2019 Международный кубок чемпионов Атлетико М2 : 1Ювентус
12.03.2019 Лига чемпионов 1/8 финала. 2-й матч Ювентус3 : 0Атлетико М
20.02.2019 Лига чемпионов 1/8 финала. 1-й матч Атлетико М2 : 0Ювентус
09.12.2014 Лига чемпионов Группа A. 6-й тур Ювентус0 : 0Атлетико М
01.10.2014 Лига чемпионов Группа A. 2-й тур Атлетико М1 : 0Ювентус
03.08.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 1 : 3Атлетико М
27.07.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Атлетико М1 : 1
25.05.2024 Испания - Примера 38-й тур 0 : 2Атлетико М
19.05.2024 Испания - Примера 37-й тур Атлетико М1 : 4
15.05.2024 Испания - Примера 36-й тур 0 : 3Атлетико М
03.08.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Ювентус2 : 2
26.07.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 3 : 0Ювентус
25.05.2024 Италия - Серия А 38-й тур Ювентус2 : 0
20.05.2024 Италия - Серия А 37-й тур 3 : 3Ювентус
15.05.2024 Кубок Италии Финал 0 : 1Ювентус
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Килиан Мбаппе уже перешёл в «Реал», Риккардо Калафьори — в «Арсенал», Страхиня Павлович — в «Милан», Алексей Миранчук — в «Атланту». Других заметных переходов тоже хватало. Но многие крутые трансферы ещё впереди — судя по слухам, на рынке намечается нечто реально мощное.Какие-то почти согласованы, для других же придётся ещё как следует поработать Самые ожидаемые трансферы лета. До дедлайна остался всего месяц 0'Самый дорогой трансфер лета близок! Фабрицио Романо сообщает, что «Атлетико» согласовал сделку с «Манчестер Сити» по переходу нападающего Хулиана Альвареса. Сумма трансфера составит € 75 млн + € 20 млн бонусами.«Атлетико» отдаёт € 95 млн с учётом бонусов и получает замену Гризманна и лидера на долгие годы Самый дорогой трансфер лета. «Сити» «дожал» испанцев до исторической суммы 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча: «Атлетико» — «Ювентус». Начало встречи запланировано на 16:00 по московскому времени.

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