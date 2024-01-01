Атлетико - Ювентус 11 Августа прямая трансляция

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Килиан Мбаппе уже перешёл в «Реал», Риккардо Калафьори — в «Арсенал», Страхиня Павлович — в «Милан», Алексей Миранчук — в «Атланту». Других заметных переходов тоже хватало. Но многие крутые трансферы ещё впереди — судя по слухам, на рынке намечается нечто реально мощное.Какие-то почти согласованы, для других же придётся ещё как следует поработать Самые ожидаемые трансферы лета. До дедлайна остался всего месяц 0'Самый дорогой трансфер лета близок! Фабрицио Романо сообщает, что «Атлетико» согласовал сделку с «Манчестер Сити» по переходу нападающего Хулиана Альвареса. Сумма трансфера составит € 75 млн + € 20 млн бонусами.«Атлетико» отдаёт € 95 млн с учётом бонусов и получает замену Гризманна и лидера на долгие годы Самый дорогой трансфер лета. «Сити» «дожал» испанцев до исторической суммы 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча: «Атлетико» — «Ювентус». Начало встречи запланировано на 16:00 по московскому времени.