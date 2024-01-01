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Крылья Советов - Факел 11 Августа прямая трансляция

Стадион: Солидарность Арена (Самара Арена) (Самара, Россия), вместимость: 44918
11 Августа 2024 года в 17:30 (+03:00). МИР Российская Премьер-лига, 4-й тур
Крылья Советов
Факел

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Крылья Советов - Факел, которое состоится 11 Августа 2024 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: МИР Российская Премьер-лига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Солидарность Арена (Самара Арена) (Самара, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Крылья Советов
Самара
Факел
Воронеж
Главные тренеры
Россия Игорь Витальевич Осинькин
Россия Игорь Геннадьевич Черевченко
История личных встреч
25.04.2024 МИР Российская Премьер-лига 21-й тур Факел0 : 1Крылья Советов
02.09.2023 МИР Российская Премьер-лига 7-й тур Крылья Советов3 : 0Факел
28.05.2023 МИР Российская Премьер-лига 29-й тур Факел2 : 1Крылья Советов
27.11.2022 Fonbet Кубок России Группа B Крылья Советов1 : 0Факел
29.09.2022 Fonbet Кубок России Группа B Факел0 : 1Крылья Советов
19.08.2022 МИР Российская Премьер-лига 6-й тур Крылья Советов1 : 1Факел
17.04.2021 ФНЛ - Первый дивизион 37-й тур Крылья Советов5 : 1Факел
24.10.2020 ФНЛ - Первый дивизион 17-й тур Факел1 : 1Крылья Советов
28.04.2018 ФНЛ - Первый дивизион 35-й тур Крылья Советов2 : 1Факел
13.02.2018 Кубок ФНЛ Группа A. 2-й тур Факел0 : 1Крылья Советов
09.08.2024 Россия - МФЛ 18-й тур 4 : 0Крылья Советов
05.08.2024 МИР Российская Премьер-лига 3-й тур 3 : 0Крылья Советов
02.08.2024 Россия - МФЛ 17-й тур Крылья Советов4 : 1
01.08.2024 Fonbet Кубок России Группа A. 1-й тур 1 : 0Крылья Советов
26.07.2024 МИР Российская Премьер-лига 2-й тур Крылья Советов1 : 3
09.08.2024 Россия - МФЛ 18-й тур 3 : 3Факел
04.08.2024 МИР Российская Премьер-лига 3-й тур Факел0 : 0
02.08.2024 Россия - МФЛ 17-й тур Факел4 : 0
30.07.2024 Fonbet Кубок России Группа D. 1-й тур 3 : 0Факел
27.07.2024 МИР Российская Премьер-лига 2-й тур Факел0 : 2
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча четвёртого тура РПЛ: «Крылья Советов» — «Факел». Начало встречи запланировано на 17:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Зенит412
2 Динамо М49
3 Локомотив М49
4 ЦСКА37
5 Спартак М36
6 Пари Нижний Новгород46
7 Оренбург45
8 Ростов45
9 Акрон44
10 Химки44
11 Рубин44
12 Краснодар33
13
Стыковая зона
Динамо Мх42
14
Стыковая зона
Ахмат32
15
Зона вылета
Факел31
16
Зона вылета
Крылья Советов30

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