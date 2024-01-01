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Парма - Палермо 11 Августа прямая трансляция

11 Августа 2024 года в 19:30 (+03:00). Кубок Италии, 1/32 финала
Парма
Палермо

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Парма - Палермо, которое состоится 11 Августа 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Италии, 1/32 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Парма
Парма
Палермо
Палермо
История личных встреч
19.04.2024 Италия - Серия B Серия В. 34-й тур Палермо0 : 0Парма
10.12.2023 Италия - Серия B Серия В. 16-й тур Парма3 : 3Палермо
01.04.2023 Италия - Серия B Серия В. 31-й тур Парма2 : 1Палермо
05.11.2022 Италия - Серия B Серия В. 12-й тур Палермо1 : 0Парма
02.04.2018 Италия - Серия B Серия B. 29-й тур Парма3 : 2Палермо
08.10.2017 Италия - Серия B Серия B. 8-й тур Палермо1 : 1Парма
26.04.2015 Италия - Серия А 32-й тур Парма1 : 0Палермо
30.11.2014 Италия - Серия А 13-й тур Палермо2 : 1Парма
19.05.2013 Италия - Серия А 38-й тур Палермо1 : 3Парма
06.01.2013 Италия - Серия А 19-й тур Парма2 : 1Палермо
10.05.2024 Италия - Серия B Серия В. 38-й тур 1 : 1Парма
05.05.2024 Италия - Серия B Серия В. 37-й тур Парма1 : 1
01.05.2024 Италия - Серия B Серия В. 36-й тур 1 : 1Парма
27.04.2024 Италия - Серия B Серия В. 35-й тур Парма4 : 0
19.04.2024 Италия - Серия B Серия В. 34-й тур Палермо0 : 0Парма
24.05.2024 Италия - Серия B Плей-офф за повышение. 1/2 финала. 2-й матч 2 : 1Палермо
20.05.2024 Италия - Серия B Плей-офф за повышение. 1/2 финала. 1-й матч Палермо0 : 1
17.05.2024 Италия - Серия B Плей-офф за повышение. 1/4 финала Палермо2 : 0
10.05.2024 Италия - Серия B Серия В. 38-й тур 0 : 1Палермо
05.05.2024 Италия - Серия B Серия В. 37-й тур Палермо2 : 2

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