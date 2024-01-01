Парма - Палермо 11 Августа прямая трансляция
11 Августа 2024 года в 19:30 (+03:00). Кубок Италии, 1/32 финала
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Парма - Палермо, которое состоится 11 Августа 2024 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Италии, 1/32 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Парма
Парма
Палермо
Палермо
История личных встреч
|19.04.2024
|Италия - Серия B
|Серия В. 34-й тур
|0 : 0
|10.12.2023
|Италия - Серия B
|Серия В. 16-й тур
|3 : 3
|01.04.2023
|Италия - Серия B
|Серия В. 31-й тур
|2 : 1
|05.11.2022
|Италия - Серия B
|Серия В. 12-й тур
|1 : 0
|02.04.2018
|Италия - Серия B
|Серия B. 29-й тур
|3 : 2
|08.10.2017
|Италия - Серия B
|Серия B. 8-й тур
|1 : 1
|26.04.2015
|Италия - Серия А
|32-й тур
|1 : 0
|30.11.2014
|Италия - Серия А
|13-й тур
|2 : 1
|19.05.2013
|Италия - Серия А
|38-й тур
|1 : 3
|06.01.2013
|Италия - Серия А
|19-й тур
|2 : 1
|10.05.2024
|Италия - Серия B
|Серия В. 38-й тур
|1 : 1
|05.05.2024
|Италия - Серия B
|Серия В. 37-й тур
|1 : 1
|01.05.2024
|Италия - Серия B
|Серия В. 36-й тур
|1 : 1
|27.04.2024
|Италия - Серия B
|Серия В. 35-й тур
|4 : 0
|19.04.2024
|Италия - Серия B
|Серия В. 34-й тур
|0 : 0
|24.05.2024
|Италия - Серия B
|Плей-офф за повышение. 1/2 финала. 2-й матч
|2 : 1
|20.05.2024
|Италия - Серия B
|Плей-офф за повышение. 1/2 финала. 1-й матч
|0 : 1
|17.05.2024
|Италия - Серия B
|Плей-офф за повышение. 1/4 финала
|2 : 0
|10.05.2024
|Италия - Серия B
|Серия В. 38-й тур
|0 : 1
|05.05.2024
|Италия - Серия B
|Серия В. 37-й тур
|2 : 2