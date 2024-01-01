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Падерборн 07 - Дармштадт 98 11 Августа прямая трансляция

Стадион: Хоум Делюкс Арена (Падерборн, Германия), вместимость: 15306
11 Августа 2024 года в 14:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 2-й тур
Падерборн 07
Дармштадт 98

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Падерборн 07 - Дармштадт 98, которое состоится 11 Августа 2024 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Вторая Бундеслига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Хоум Делюкс Арена (Падерборн, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Падерборн 07
Падерборн
Дармштадт 98
Дармштадт
Главные тренеры
Германия Лукас Кваснёк
Германия Торстен Либеркнехт
История личных встреч
09.04.2023 Германия - Вторая Бундеслига 27-й тур Дармштадт 982 : 1Падерборн 07
30.09.2022 Германия - Вторая Бундеслига 10-й тур Падерборн 071 : 2Дармштадт 98
15.05.2022 Германия - Вторая Бундеслига 34-й тур Дармштадт 983 : 0Падерборн 07
11.12.2021 Германия - Вторая Бундеслига 17-й тур Падерборн 070 : 1Дармштадт 98
05.03.2021 Германия - Вторая Бундеслига 24-й тур Падерборн 072 : 3Дармштадт 98
08.11.2020 Германия - Вторая Бундеслига 7-й тур Дармштадт 980 : 4Падерборн 07
23.12.2018 Германия - Вторая Бундеслига 18-й тур Падерборн 076 : 2Дармштадт 98
05.08.2018 Германия - Вторая Бундеслига 1-й тур Дармштадт 981 : 0Падерборн 07
03.08.2024 Германия — Вторая Бундеслига 1-й тур 1 : 2Падерборн 07
19.05.2024 Германия - Вторая Бундеслига 34-й тур 1 : 2Падерборн 07
10.05.2024 Германия - Вторая Бундеслига 33-й тур Падерборн 071 : 0
05.05.2024 Германия - Вторая Бундеслига 32-й тур 3 : 2Падерборн 07
27.04.2024 Германия - Вторая Бундеслига 31-й тур Падерборн 073 : 1
04.08.2024 Германия — Вторая Бундеслига 1-й тур Дармштадт 980 : 2
18.05.2024 Германия - Бундеслига 34-й тур 4 : 0Дармштадт 98
12.05.2024 Германия - Бундеслига 33-й тур Дармштадт 980 : 6
04.05.2024 Германия - Бундеслига 32-й тур 3 : 0Дармштадт 98
28.04.2024 Германия - Бундеслига 31-й тур Дармштадт 980 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Гройтер Фюрт24
2
Повышение
Фортуна24
3
Плей-офф за повышение
Кайзерслаутерн24
4 Карлсруэ24
5 Шальке-0423
6 Ганновер-9613
7 Нюрнберг23
8 Падерборн 0713
9 Гамбург13
10 Ян23
11 Эльверсберг22
12 Магдебург11
13 Кёльн21
14 Герта10
15 Пройссен Мюнстер10
16
Стыковая зона
Ульм 184620
17
Зона вылета
Дармштадт 9810
18
Зона вылета
Айнтрахт Б10

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