Шеффилд Уэнсдей - Плимут Аргайл 11 Августа прямая трансляция
Стадион: Хиллсборо (Шеффилд, Англия), вместимость: 39814
11 Августа 2024 года в 18:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 1-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шеффилд Уэнсдей - Плимут Аргайл, которое состоится 11 Августа 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Хиллсборо (Шеффилд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Шеффилд Уэнсдей
Шеффилд
Плимут Аргайл
Плимут
История личных встреч
|05.03.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 36-й тур
|1 : 0
|25.10.2023
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 13-й тур
|3 : 0
|16.11.2021
|Кубок Англии
|1-й раунд, переигровки
|3 : 0
|07.11.2021
|Кубок Англии
|1-й раунд
|0 : 0
|26.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|2 : 2
|04.05.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 46-й тур
|0 : 2
|27.04.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 45-й тур
|3 : 0
|21.04.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 44-й тур
|1 : 3
|13.04.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 43-й тур
|1 : 1
|04.05.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 46-й тур
|1 : 0
|27.04.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 45-й тур
|1 : 0
|20.04.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 44-й тур
|3 : 0
|12.04.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 43-й тур
|1 : 0
|09.04.2024
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. 42-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Блэкберн Роверс
|1
|3
| 2
Повышение
|Вест Бромвич Альбион
|1
|3
| 3
Плей-офф
|Сандерленд
|1
|3
| 4
Плей-офф
|Оксфорд Юнайтед
|1
|3
| 5
Плей-офф
|Уотфорд
|1
|3
| 6
Плей-офф
|Мидлсбро
|1
|3
|7
|Сток Сити
|1
|3
|8
|Шеффилд Юнайтед
|1
|1
|9
|Портсмут
|1
|1
|10
|Лидс Юнайтед
|1
|1
|11
|Бристоль Сити
|1
|1
|12
|Халл Сити
|1
|1
|13
|Бёрнли
|0
|0
|14
|Лутон Таун
|0
|0
|15
|Плимут Аргайл
|0
|0
|16
|Шеффилд Уэнсдей
|0
|0
|17
|Миллуолл
|1
|0
|18
|Ковентри Сити
|1
|0
|19
|Суонси Сити
|1
|0
|20
|Дерби Каунти
|1
|0
|21
|Куинз Парк Рейнджерс
|1
|0
| 22
Зона вылета
|Кардифф Сити
|1
|0
| 23
Зона вылета
|Престон Норт Энд
|1
|0
| 24
Зона вылета
|Норвич Сити
|1
|0