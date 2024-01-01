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Шеффилд Уэнсдей - Плимут Аргайл 11 Августа прямая трансляция

Стадион: Хиллсборо (Шеффилд, Англия), вместимость: 39814
11 Августа 2024 года в 18:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 1-й тур
Шеффилд Уэнсдей
Плимут Аргайл

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
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Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шеффилд Уэнсдей - Плимут Аргайл, которое состоится 11 Августа 2024 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Чемпионшип, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Хиллсборо (Шеффилд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Шеффилд Уэнсдей
Шеффилд
Плимут Аргайл
Плимут
История личных встреч
05.03.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 36-й тур Шеффилд Уэнсдей1 : 0Плимут Аргайл
25.10.2023 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 13-й тур Плимут Аргайл3 : 0Шеффилд Уэнсдей
16.11.2021 Кубок Англии 1-й раунд, переигровки Плимут Аргайл3 : 0Шеффилд Уэнсдей
07.11.2021 Кубок Англии 1-й раунд Шеффилд Уэнсдей0 : 0Плимут Аргайл
26.07.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 2 : 2Шеффилд Уэнсдей
04.05.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 46-й тур 0 : 2Шеффилд Уэнсдей
27.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 45-й тур Шеффилд Уэнсдей3 : 0
21.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 44-й тур 1 : 3Шеффилд Уэнсдей
13.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 43-й тур Шеффилд Уэнсдей1 : 1
04.05.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 46-й тур Плимут Аргайл1 : 0
27.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 45-й тур 1 : 0Плимут Аргайл
20.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 44-й тур 3 : 0Плимут Аргайл
12.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 43-й тур Плимут Аргайл1 : 0
09.04.2024 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. 42-й тур Плимут Аргайл1 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Блэкберн Роверс13
2
Повышение
Вест Бромвич Альбион13
3
Плей-офф
Сандерленд13
4
Плей-офф
Оксфорд Юнайтед13
5
Плей-офф
Уотфорд13
6
Плей-офф
Мидлсбро13
7 Сток Сити13
8 Шеффилд Юнайтед11
9 Портсмут11
10 Лидс Юнайтед11
11 Бристоль Сити11
12 Халл Сити11
13 Бёрнли00
14 Лутон Таун00
15 Плимут Аргайл00
16 Шеффилд Уэнсдей00
17 Миллуолл10
18 Ковентри Сити10
19 Суонси Сити10
20 Дерби Каунти10
21 Куинз Парк Рейнджерс10
22
Зона вылета
Кардифф Сити10
23
Зона вылета
Престон Норт Энд10
24
Зона вылета
Норвич Сити10

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