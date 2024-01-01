Брага - Эштрела 11 Августа прямая трансляция
Стадион: Мунисипал-ди-Брага (Брага, Португалия), вместимость: 30286
11 Августа 2024 года в 22:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 1-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брага - Эштрела, которое состоится 11 Августа 2024 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал-ди-Брага (Брага, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Брага
Брага
Эштрела
Амадора
|1
|вр
|Лима Матеус
|2
|зщ
|Виктор Гомес
|26
|зщ
|Брайт Арри-Мби
|4
|зщ
|Сику Ньякате
|19
|зщ
|Адриан Марин
|21
|пз
|Рикарду Орта
|16
|пз
|Родриго Саласар
|8
|пз
|Жоау Моутинью
|7
|нп
|Брума
|9
|нп
|Амин Эль-Уаззани
|77
|нп
|Gabri Martinez
|30
|вр
|Бруно
|зщ
|Данилу Вейга
|4
|зщ
|Франсишку Феррейра
|зщ
|Иссьяр Драме
|22
|пз
|Леу Кордейру
|26
|пз
|Leonel Bucca
|пз
|Алан Руис
|75
|нп
|Нилтон Варела
|10
|нп
|Andre Silva
|29
|нп
|Кикаш
|17
|нп
|Нани
Главные тренеры
|Даниэл Соуза
|Фелипе Пинту Мартиньш
История личных встреч
|02.03.2024
|Португалия - Примейра
|24-й тур
|3 : 0
|28.09.2023
|Португалия - Примейра
|7-й тур
|2 : 4
|08.08.2024
|Лига Европы
|3-й квалификационный раунд. 1-й матч
|0 : 0
|01.08.2024
|Лига Европы
|2-й квалификационный раунд. 2-й матч
|0 : 5
|25.07.2024
|Лига Европы
|2-й квалификационный раунд. 1-й матч
|2 : 0
|18.05.2024
|Португалия - Примейра
|34-й тур
|0 : 1
|11.05.2024
|Португалия - Примейра
|33-й тур
|2 : 3
|18.05.2024
|Португалия - Примейра
|34-й тур
|1 : 0
|11.05.2024
|Португалия - Примейра
|33-й тур
|4 : 0
|05.05.2024
|Португалия - Примейра
|32-й тур
|0 : 0
|29.04.2024
|Португалия - Примейра
|31-й тур
|0 : 3
|20.04.2024
|Португалия - Примейра
|30-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Спортинг
|1
|3
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Насьонал
|1
|1
| 3
Квалификация Лиги Европы
|АВС
|1
|1
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Санта-Клара
|0
|0
|5
|Фамаликан
|0
|0
|6
|Фаренсе
|0
|0
|7
|Эшторил
|0
|0
|8
|Витория Гимарайнш
|0
|0
|9
|Морейренсе
|0
|0
|10
|Боавишта
|0
|0
|11
|Жил Висенте
|0
|0
|12
|Бенфика
|0
|0
|13
|Порту
|0
|0
|14
|Брага
|0
|0
|15
|Арока
|0
|0
| 16
Стыковая зона
|Каза Пия
|0
|0
| 17
Зона вылета
|Эштрела
|0
|0
| 18
Зона вылета
|Риу Аве
|1
|0