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Брага - Эштрела 11 Августа прямая трансляция

Стадион: Мунисипал-ди-Брага (Брага, Португалия), вместимость: 30286
11 Августа 2024 года в 22:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 1-й тур
Брага
Эштрела

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брага - Эштрела, которое состоится 11 Августа 2024 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 1-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал-ди-Брага (Брага, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Брага
Брага
Эштрела
Амадора
1БразилияврЛима Матеус
2ИспаниязщВиктор Гомес
26ГерманиязщБрайт Арри-Мби
4МализщСику Ньякате
19ИспаниязщАдриан Марин
21ПортугалияпзРикарду Орта
16УругвайпзРодриго Саласар
8ПортугалияпзЖоау Моутинью
7Португалиянп Брума
9ФранциянпАмин Эль-Уаззани
77ИспаниянпGabri Martinez
30Бразилиявр Бруно
ПортугалиязщДанилу Вейга
4ПортугалиязщФрансишку Феррейра
ФранциязщИссьяр Драме
22БразилияпзЛеу Кордейру
26АргентинапзLeonel Bucca
АргентинапзАлан Руис
75ПортугалиянпНилтон Варела
10БразилиянпAndre Silva
29Португалиянп Кикаш
17Португалиянп Нани
Главные тренеры
ПортугалияДаниэл Соуза
ПортугалияФелипе Пинту Мартиньш
История личных встреч
02.03.2024Португалия - Примейра24-й турБрага3 : 0Эштрела
28.09.2023Португалия - Примейра7-й турЭштрела2 : 4Брага
08.08.2024Лига Европы3-й квалификационный раунд. 1-й матчБрага0 : 0
01.08.2024Лига Европы2-й квалификационный раунд. 2-й матч0 : 5Брага
25.07.2024Лига Европы2-й квалификационный раунд. 1-й матчБрага2 : 0
18.05.2024Португалия - Примейра34-й турБрага0 : 1
11.05.2024Португалия - Примейра33-й тур2 : 3Брага
18.05.2024Португалия - Примейра34-й турЭштрела1 : 0
11.05.2024Португалия - Примейра33-й тур4 : 0Эштрела
05.05.2024Португалия - Примейра32-й тур0 : 0Эштрела
29.04.2024Португалия - Примейра31-й турЭштрела0 : 3
20.04.2024Португалия - Примейра30-й тур1 : 1Эштрела
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Спортинг13
2
Квалификация Лиги чемпионов
Насьонал11
3
Квалификация Лиги Европы
АВС11
4
Квалификация Лиги конференций
Санта-Клара00
5 Фамаликан00
6 Фаренсе00
7 Эшторил00
8 Витория Гимарайнш00
9 Морейренсе00
10 Боавишта00
11 Жил Висенте00
12 Бенфика00
13 Порту00
14 Брага00
15 Арока00
16
Стыковая зона
Каза Пия00
17
Зона вылета
Эштрела00
18
Зона вылета
Риу Аве10

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