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Челси - Интер 11 Августа прямая трансляция

11 Августа 2024 года в 17:00 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) — 2024
Челси
Интер М

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Челси - Интер М, которое состоится 11 Августа 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) — 2024, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Челси
Лондон, Англия
Интер М
Милан, Италия
Главные тренеры
Италия Энцо Мареска
Италия Симоне Индзаги
История личных встреч
28.07.2018 Международный кубок чемпионов - 2018 Международный кубок чемпионов Челси1 : 1 5 : 4Интер М
29.07.2017 Международный кубок чемпионов - 2017 Сингапур Челси1 : 2Интер М
16.03.2010 Лига чемпионов 1/8 финала. 2-й матч Челси0 : 1Интер М
24.02.2010 Лига чемпионов 1/8 финала. 1-й матч Интер М2 : 1Челси
07.08.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 2 : 1Челси
04.08.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 4 : 2Челси
27.07.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Челси1 : 4
19.05.2024 Англия - Премьер-лига 38-й тур Челси2 : 1
15.05.2024 Англия - Премьер-лига 34-й тур 1 : 2Челси
07.08.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Интер М0 : 2
02.08.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 1 : 1Интер М
27.07.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Интер М3 : 0
26.05.2024 Италия - Серия А 38-й тур 2 : 2Интер М
19.05.2024 Италия - Серия А 37-й тур Интер М1 : 1
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Килиан Мбаппе уже перешёл в «Реал», Риккардо Калафьори — в «Арсенал», Страхиня Павлович — в «Милан», Алексей Миранчук — в «Атланту». Других заметных переходов тоже хватало. Но многие крутые трансферы ещё впереди — судя по слухам, на рынке намечается нечто реально мощное.Какие-то почти согласованы, для других же придётся ещё как следует поработать Самые ожидаемые трансферы лета. До дедлайна остался всего месяц 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча: «Челси» — «Интер». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.

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