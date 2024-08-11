Челси - Интер 11 Августа прямая трансляция
11 Августа 2024 года в 17:00 (+03:00). Товарищеские матчи (клубы) — 2024
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Челси - Интер М, которое состоится 11 Августа 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (клубы) — 2024, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Челси
Лондон, Англия
Интер М
Милан, Италия
Главные тренеры
|Энцо Мареска
|Симоне Индзаги
История личных встреч
|28.07.2018
|Международный кубок чемпионов - 2018
|Международный кубок чемпионов
|1 : 1 5 : 4
|29.07.2017
|Международный кубок чемпионов - 2017
|Сингапур
|1 : 2
|16.03.2010
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 2-й матч
|0 : 1
|24.02.2010
|Лига чемпионов
|1/8 финала. 1-й матч
|2 : 1
|07.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|2 : 1
|04.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|4 : 2
|27.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|1 : 4
|19.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|38-й тур
|2 : 1
|15.05.2024
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|1 : 2
|07.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|0 : 2
|02.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|1 : 1
|27.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|3 : 0
|26.05.2024
|Италия - Серия А
|38-й тур
|2 : 2
|19.05.2024
|Италия - Серия А
|37-й тур
|1 : 1
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Килиан Мбаппе уже перешёл в «Реал», Риккардо Калафьори — в «Арсенал», Страхиня Павлович — в «Милан», Алексей Миранчук — в «Атланту». Других заметных переходов тоже хватало. Но многие крутые трансферы ещё впереди — судя по слухам, на рынке намечается нечто реально мощное.Какие-то почти согласованы, для других же придётся ещё как следует поработать Самые ожидаемые трансферы лета. До дедлайна остался всего месяц 0'Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию товарищеского матча: «Челси» — «Интер». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.