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Чайка - Родина 11 Августа прямая трансляция

11 Августа 2024 года в 19:00 (+03:00). Россия — Мелбет Первая лига, 5-й тур
Чайка
Родина

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Чайка - Родина, которое состоится 11 Августа 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Мелбет Первая лига, 5-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Чайка
Песчанокопское
Родина
Москва
Главные тренеры
Россия Дмитрий Анатольевич Пятибратов
Россия Владимир Валерьевич Газзаев
История личных встреч
03.08.2024 Россия — Мелбет Первая лига 4-й тур 1 : 1Чайка
28.07.2024 Россия — Мелбет Первая лига 3-й тур Чайка4 : 0
21.07.2024 Россия — Мелбет Первая лига 2-й тур 1 : 2Чайка
14.07.2024 Россия — Мелбет Первая лига 1-й тур Чайка1 : 1
06.07.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 1 : 1Чайка
04.08.2024 Россия — Мелбет Первая лига 4-й тур Родина0 : 1
28.07.2024 Россия — Мелбет Первая лига 3-й тур 0 : 1Родина
20.07.2024 Россия — Мелбет Первая лига 2-й тур Родина1 : 0
14.07.2024 Россия — Мелбет Первая лига 1-й тур Родина0 : 0
30.06.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 0 : 1Родина
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Арсенал Т412
2
Повышение
Нефтехимик49
3
Стыковая зона
Сокол59
4
Стыковая зона
Чайка48
5 Торпедо М48
6 Родина47
7 Урал47
8 Балтика57
9 Сочи57
10 Алания57
11 Енисей56
12 Ротор44
13 Тюмень44
14 СКА-Хабаровск54
15 КАМАЗ43
16
Зона вылета
Черноморец53
17
Зона вылета
Уфа43
18
Зона вылета
Шинник51

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