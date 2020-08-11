Брешия - Венеция 11 Августа прямая трансляция
11 Августа 2024 года в 19:00 (+03:00). Кубок Италии, 1/32 финала
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брешия - Венеция, которое состоится 11 Августа 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Италии, 1/32 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Брешия
Брешия
Венеция
Венеция
История личных встреч
|14.04.2024
|Италия - Серия B
|Серия В. 33-й тур
|2 : 0
|23.09.2023
|Италия - Серия B
|Серия В. 6-й тур
|0 : 0
|11.03.2023
|Италия - Серия B
|Серия В. 29-й тур
|1 : 1
|22.10.2022
|Италия - Серия B
|Серия В. 10-й тур
|1 : 1
|06.03.2021
|Италия - Серия B
|Серия B. 27-й тур
|0 : 1
|21.11.2020
|Италия - Серия B
|Серия B. 8-й тур
|2 : 2
|05.04.2019
|Италия - Серия B
|Серия B. 32-й тур
|2 : 0
|24.11.2018
|Италия - Серия B
|Серия B. 13-й тур
|2 : 1
|08.04.2018
|Италия - Серия B
|Серия B. 34-й тур
|1 : 2
|04.11.2017
|Италия - Серия B
|Серия B. 13-й тур
|1 : 2
|18.05.2024
|Италия - Серия B
|Плей-офф за повышение. 1/4 финала
|4 : 2 ДВ
|10.05.2024
|Италия - Серия B
|Серия В. 38-й тур
|2 : 0
|05.05.2024
|Италия - Серия B
|Серия В. 37-й тур
|4 : 1
|01.05.2024
|Италия - Серия B
|Серия В. 36-й тур
|2 : 2
|27.04.2024
|Италия - Серия B
|Серия В. 35-й тур
|0 : 0
|02.06.2024
|Италия - Серия B
|Финал. 2-й матч
|1 : 0
|30.05.2024
|Италия - Серия B
|Финал. 1-й матч
|0 : 0
|24.05.2024
|Италия - Серия B
|Плей-офф за повышение. 1/2 финала. 2-й матч
|2 : 1
|20.05.2024
|Италия - Серия B
|Плей-офф за повышение. 1/2 финала. 1-й матч
|0 : 1
|10.05.2024
|Италия - Серия B
|Серия В. 38-й тур
|2 : 1