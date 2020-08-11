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Брешия - Венеция 11 Августа прямая трансляция

11 Августа 2024 года в 19:00 (+03:00). Кубок Италии, 1/32 финала
Брешия
Венеция

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брешия - Венеция, которое состоится 11 Августа 2024 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Италии, 1/32 финала, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Брешия
Брешия
Венеция
Венеция
История личных встреч
14.04.2024 Италия - Серия B Серия В. 33-й тур Венеция2 : 0Брешия
23.09.2023 Италия - Серия B Серия В. 6-й тур Брешия0 : 0Венеция
11.03.2023 Италия - Серия B Серия В. 29-й тур Венеция1 : 1Брешия
22.10.2022 Италия - Серия B Серия В. 10-й тур Брешия1 : 1Венеция
06.03.2021 Италия - Серия B Серия B. 27-й тур Венеция0 : 1Брешия
21.11.2020 Италия - Серия B Серия B. 8-й тур Брешия2 : 2Венеция
05.04.2019 Италия - Серия B Серия B. 32-й тур Брешия2 : 0Венеция
24.11.2018 Италия - Серия B Серия B. 13-й тур Венеция2 : 1Брешия
08.04.2018 Италия - Серия B Серия B. 34-й тур Венеция1 : 2Брешия
04.11.2017 Италия - Серия B Серия B. 13-й тур Брешия1 : 2Венеция
18.05.2024 Италия - Серия B Плей-офф за повышение. 1/4 финала 4 : 2 ДВБрешия
10.05.2024 Италия - Серия B Серия В. 38-й тур 2 : 0Брешия
05.05.2024 Италия - Серия B Серия В. 37-й тур Брешия4 : 1
01.05.2024 Италия - Серия B Серия В. 36-й тур 2 : 2Брешия
27.04.2024 Италия - Серия B Серия В. 35-й тур Брешия0 : 0
02.06.2024 Италия - Серия B Финал. 2-й матч Венеция1 : 0
30.05.2024 Италия - Серия B Финал. 1-й матч 0 : 0Венеция
24.05.2024 Италия - Серия B Плей-офф за повышение. 1/2 финала. 2-й матч Венеция2 : 1
20.05.2024 Италия - Серия B Плей-офф за повышение. 1/2 финала. 1-й матч 0 : 1Венеция
10.05.2024 Италия - Серия B Серия В. 38-й тур 2 : 1Венеция

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