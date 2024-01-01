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Арсенал - Днепр М 11 Августа прямая трансляция

11 Августа 2024 года в 17:30 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 17-й тур
Арсенал
Днепр М

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Статистика встреч
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Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал - Днепр М, которое состоится 11 Августа 2024 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 17-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Арсенал
Дзержинск
Днепр М
Могилёв
История личных встреч
29.03.2024 Беларусь - Высшая лига 2-й тур Днепр М0 : 0Арсенал
06.11.2022 Беларусь - Высшая лига 29-й тур Днепр М0 : 1Арсенал
10.07.2022 Беларусь - Высшая лига 14-й тур Арсенал1 : 0Днепр М
06.11.2021 Беларусь - Первая лига 30-й тур Днепр М1 : 0Арсенал
21.08.2021 Беларусь - Первая лига 19-й тур Арсенал0 : 0Днепр М
06.06.2021 Беларусь - Первая лига 8-й тур Днепр М1 : 1Арсенал
04.08.2024 Беларусь - Высшая лига 16-й тур 1 : 1Арсенал
28.07.2024 Кубок Беларуси 1/8 финала 4 : 1Арсенал
14.07.2024 Кубок Беларуси 1/16 финала 0 : 3Арсенал
06.07.2024 Беларусь - Высшая лига 15-й тур 5 : 0Арсенал
30.06.2024 Беларусь - Высшая лига 14-й тур Арсенал0 : 3
03.08.2024 Беларусь - Высшая лига 16-й тур Днепр М1 : 2
28.07.2024 Кубок Беларуси 1/8 финала Днепр М0 : 1
14.07.2024 Кубок Беларуси 1/16 финала 0 : 1Днепр М
07.07.2024 Беларусь - Высшая лига 15-й тур Днепр М2 : 3
30.06.2024 Беларусь - Высшая лига 14-й тур 1 : 1Днепр М
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Квалификация Лиги чемпионов
Торпедо-БелАЗ1636
2
Квалификация Лиги конференций
Динамо Мн1535
3
Квалификация Лиги конференций
Неман1533
4 Динамо-Брест1729
5 Витебск1728
6 Славия-Мозырь1726
7 Ислочь1723
8 Гомель1621
9 Арсенал1621
10 БАТЭ1720
11 Слуцк1619
12 Нафтан1616
13 Сморгонь1616
14 Минск168
15
Зона вылета
Днепр М168
16
Зона вылета
Шахтёр С17-4

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