Арсенал - Днепр М 11 Августа прямая трансляция
11 Августа 2024 года в 17:30 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 17-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал - Днепр М, которое состоится 11 Августа 2024 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 17-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Арсенал
Дзержинск
Днепр М
Могилёв
История личных встреч
|29.03.2024
|Беларусь - Высшая лига
|2-й тур
|0 : 0
|06.11.2022
|Беларусь - Высшая лига
|29-й тур
|0 : 1
|10.07.2022
|Беларусь - Высшая лига
|14-й тур
|1 : 0
|06.11.2021
|Беларусь - Первая лига
|30-й тур
|1 : 0
|21.08.2021
|Беларусь - Первая лига
|19-й тур
|0 : 0
|06.06.2021
|Беларусь - Первая лига
|8-й тур
|1 : 1
|04.08.2024
|Беларусь - Высшая лига
|16-й тур
|1 : 1
|28.07.2024
|Кубок Беларуси
|1/8 финала
|4 : 1
|14.07.2024
|Кубок Беларуси
|1/16 финала
|0 : 3
|06.07.2024
|Беларусь - Высшая лига
|15-й тур
|5 : 0
|30.06.2024
|Беларусь - Высшая лига
|14-й тур
|0 : 3
|03.08.2024
|Беларусь - Высшая лига
|16-й тур
|1 : 2
|28.07.2024
|Кубок Беларуси
|1/8 финала
|0 : 1
|14.07.2024
|Кубок Беларуси
|1/16 финала
|0 : 1
|07.07.2024
|Беларусь - Высшая лига
|15-й тур
|2 : 3
|30.06.2024
|Беларусь - Высшая лига
|14-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Торпедо-БелАЗ
|16
|36
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Динамо Мн
|15
|35
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Неман
|15
|33
|4
|Динамо-Брест
|17
|29
|5
|Витебск
|17
|28
|6
|Славия-Мозырь
|17
|26
|7
|Ислочь
|17
|23
|8
|Гомель
|16
|21
|9
|Арсенал
|16
|21
|10
|БАТЭ
|17
|20
|11
|Слуцк
|16
|19
|12
|Нафтан
|16
|16
|13
|Сморгонь
|16
|16
|14
|Минск
|16
|8
| 15
Зона вылета
|Днепр М
|16
|8
| 16
Зона вылета
|Шахтёр С
|17
|-4