02:54 ()
Онлайн трансляции
Пятница 09 августа
Суббота 10 августа
Свернуть список

Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 10 Августа прямая трансляция

Стадион: Уэмбли (Лондон, Англия), вместимость: 90000
10 Августа 2024 года в 17:00 (+03:00). Суперкубок Англии — 2024, Финал
Главный судья: Джарред Джиллетт (Австралия);
Манчестер Сити
Манчестер Юнайтед

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед, которое состоится 10 Августа 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Суперкубок Англии — 2024, Финал, оно проводится на стадионе: Уэмбли (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Манчестер Сити
Манчестер
Манчестер Юнайтед
Манчестер
18 Германия вр Штефан Ортега
82 Англия зщ Рико Льюис
3 Португалия зщ Рубен Диаш
25 Швейцария зщ Мануэль Аканджи
24 Хорватия зщ Йошко Гвардиол
8 Хорватия пз Матео Ковачич
17 Бельгия пз Кевин Де Брёйне
52 Норвегия пз Оскар Бобб
20 Португалия пз Бернарду Силва
10 Англия пз Джек Грилиш
9 Норвегия нп Эрлинг Холанд
24 Камерун вр Андре Онана
20 Португалия зщ Диогу Дало
35 Северная Ирландия зщ Джонни Эванс
6 Аргентина зщ Лисандро Мартинес
70 Англия зщ Гарри Фиорентино
18 Бразилия пз Каземиро
37 Англия пз Кобби Майну
8 Португалия пз Бруну Фернандеш
10 Англия нп Маркус Рашфорд
11 Нидерланды нп Джошуа Зиркзее
16 Кот-д'Ивуар нп Амад Диалло
Главные тренеры
Испания Хосеп Гвардиола
Нидерланды Эрик тен Хаг
История личных встреч
25.05.2024 Кубок Англии Финал Манчестер Сити1 : 2Манчестер Юнайтед
03.03.2024 Англия - Премьер-лига 27-й тур Манчестер Сити3 : 1Манчестер Юнайтед
29.10.2023 Англия - Премьер-лига 10-й тур Манчестер Юнайтед0 : 3Манчестер Сити
03.06.2023 Кубок Англии Финал Манчестер Сити2 : 1Манчестер Юнайтед
14.01.2023 Англия - Премьер-лига 20-й тур Манчестер Юнайтед2 : 1Манчестер Сити
02.10.2022 Англия - Премьер-лига 9-й тур Манчестер Сити6 : 3Манчестер Юнайтед
06.03.2022 Англия - Премьер-лига 28-й тур Манчестер Сити4 : 1Манчестер Юнайтед
06.11.2021 Англия - Премьер-лига 11-й тур Манчестер Юнайтед0 : 2Манчестер Сити
07.03.2021 Англия - Премьер-лига 27-й тур Манчестер Сити0 : 2Манчестер Юнайтед
06.01.2021 Англия - Кубок лиги 1/2 финала Манчестер Юнайтед0 : 2Манчестер Сити
04.08.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Манчестер Сити4 : 2
31.07.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 2 : 2 4 : 1Манчестер Сити
28.07.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Манчестер Сити2 : 3
24.07.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Манчестер Сити3 : 4
25.05.2024 Кубок Англии Финал Манчестер Сити1 : 2Манчестер Юнайтед
04.08.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Манчестер Юнайтед0 : 3
01.08.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 Манчестер Юнайтед3 : 2
28.07.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 2 : 1Манчестер Юнайтед
20.07.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 0 : 2Манчестер Юнайтед
15.07.2024 Товарищеские матчи (клубы) — 2024 1 : 0Манчестер Юнайтед
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча за Суперкубок Англии: «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close