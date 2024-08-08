Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 10 Августа прямая трансляция
Стадион: Уэмбли (Лондон, Англия), вместимость: 90000
10 Августа 2024 года в 17:00 (+03:00). Суперкубок Англии — 2024, Финал
Главный судья: Джарред Джиллетт (Австралия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед, которое состоится 10 Августа 2024 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Суперкубок Англии — 2024, Финал, оно проводится на стадионе: Уэмбли (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Манчестер Сити
Манчестер
Манчестер Юнайтед
Манчестер
|18
|вр
|Штефан Ортега
|82
|зщ
|Рико Льюис
|3
|зщ
|Рубен Диаш
|25
|зщ
|Мануэль Аканджи
|24
|зщ
|Йошко Гвардиол
|8
|пз
|Матео Ковачич
|17
|пз
|Кевин Де Брёйне
|52
|пз
|Оскар Бобб
|20
|пз
|Бернарду Силва
|10
|пз
|Джек Грилиш
|9
|нп
|Эрлинг Холанд
|24
|вр
|Андре Онана
|20
|зщ
|Диогу Дало
|35
|зщ
|Джонни Эванс
|6
|зщ
|Лисандро Мартинес
|70
|зщ
|Гарри Фиорентино
|18
|пз
|Каземиро
|37
|пз
|Кобби Майну
|8
|пз
|Бруну Фернандеш
|10
|нп
|Маркус Рашфорд
|11
|нп
|Джошуа Зиркзее
|16
|нп
|Амад Диалло
Главные тренеры
|Хосеп Гвардиола
|Эрик тен Хаг
История личных встреч
|25.05.2024
|Кубок Англии
|Финал
|1 : 2
|03.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|27-й тур
|3 : 1
|29.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|10-й тур
|0 : 3
|03.06.2023
|Кубок Англии
|Финал
|2 : 1
|14.01.2023
|Англия - Премьер-лига
|20-й тур
|2 : 1
|02.10.2022
|Англия - Премьер-лига
|9-й тур
|6 : 3
|06.03.2022
|Англия - Премьер-лига
|28-й тур
|4 : 1
|06.11.2021
|Англия - Премьер-лига
|11-й тур
|0 : 2
|07.03.2021
|Англия - Премьер-лига
|27-й тур
|0 : 2
|06.01.2021
|Англия - Кубок лиги
|1/2 финала
|0 : 2
|04.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|4 : 2
|31.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|2 : 2 4 : 1
|28.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|2 : 3
|24.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|3 : 4
|25.05.2024
|Кубок Англии
|Финал
|1 : 2
|04.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|0 : 3
|01.08.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|3 : 2
|28.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|2 : 1
|20.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|0 : 2
|15.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|1 : 0
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча за Суперкубок Англии: «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.