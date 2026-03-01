Рейнджерс - Селтик 01 Марта прямая трансляция
- 8'1:0Юссеф Шермити
- 26'2:0Юссеф Шермити
- 79'Джон Сауттар
- 90'Николас Раскин
- 39'Каллум Макгрегор
- 56'2:1Киран Тирни
- 90+1'2:2Рео Хататэ
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рейнджерс - Селтик, которое состоится 01 Марта 2026 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Шотландия — Премьер-лига, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Айброкс (Глазго, Шотландия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Джек Батлэнд
|21
|зщ
|Дуджон Стерлинг
|5
|зщ
|Джон Сауттар
|37
|зщ
|Эммануэль Фернандес
|25
|зщ
|Тюр Ромменс
|42
|пз
|Точи Чуквуани
|43
|пз
|Николас Раскин
|47
|нп
|Майки Мур
|7
|нп
|Андреас Сков Ольсен
74'
|9
|нп
|Юссеф Шермити
|20
|нп
|Райан Надери
64'
|10
|пз
|Мохаммед Диоманде
64'
|23
|нп
|Джеди Гассама
74'
|12
|вр
|Вильями Синисало
|22
|зщ
|Хулиан Араухо
|47
|зщ
|Дейн Маррей
|5
|зщ
|Лиам Скэйлз
|63
|зщ
|Киран Тирни
74'
|42
|пз
|Каллум Макгрегор
|21
|пз
|Алекс Окслейд-Чемберлен
46'
|13
|пз
|Хюн-Чун Ян
74'
|8
|нп
|Беньямин Нюгрен
85'
|38
|нп
|Дайдзэн Маэда
|9
|нп
|Чуквубуйке Адаму
46'
|41
|пз
|Рео Хататэ
46'
|23
|пз
|Себастьян Тунекти
46'
|36
|зщ
|Марсело Сараччи
74'
|14
|пз
|Люк Маккоуэн
74'
|49
|пз
|Джеймс Форрест
85'
|31
|вр
|Лиам Келли
|30
|зщ
|Джейден Мегома
|24
|зщ
|Нассер Джига
|2
|зщ
|Джеймс Тавернье
|14
|пз
|Недим Байрами
|11
|нп
|Тело Осгор
|28
|нп
|Боян Миовски
|31
|вр
|Росс Дуган
|43
|зщ
|Бенджамин Артур
|51
|зщ
|Колби Донован
|11
|нп
|Томаш Чванчара
|Дэнни Рёль
|Брендан Роджерс
|Уилфрид Нэнси
|03.01.2026
|Шотландия — Премьер-лига
|21-й тур
|1 : 3
|02.11.2025
|Шотландия — Кубок лиги
|1/2 финала
|3 : 1 ДВ
|31.08.2025
|Шотландия — Премьер-лига
|4-й тур
|0 : 0
|04.05.2025
|Шотландия — Премьер-лига
|Плей-офф чемпионов. 35-й тур
|1 : 1
|16.03.2025
|Шотландия — Премьер-лига
|Премьер-лига. 30-й тур
|2 : 3
|02.01.2025
|Шотландия — Премьер-лига
|Премьер-лига. 21-й тур
|3 : 0
|15.12.2024
|Шотландия — Кубок лиги
|Финал
|3 : 3 5 : 4
|01.09.2024
|Шотландия — Премьер-лига
|Премьер-лига. 4-й тур
|3 : 0
|25.05.2024
|Кубок Шотландии
|Финал
|1 : 0
|11.05.2024
|Шотландия - Премьер-лига
|Плей-офф чемпионов. 36-й тур
|2 : 1
|22.02.2026
|Шотландия — Премьер-лига
|28-й тур
|2 : 2
|15.02.2026
|Шотландия — Премьер-лига
|27-й тур
|4 : 2
|11.02.2026
|Шотландия — Премьер-лига
|26-й тур
|1 : 1
|08.02.2026
|Кубок Шотландии
|1/8 финала
|8 : 0
|04.02.2026
|Шотландия — Премьер-лига
|25-й тур
|5 : 1
|26.02.2026
|Лига Европы
|Стыковые матчи. 2-й матч
|0 : 1
|22.02.2026
|Шотландия — Премьер-лига
|28-й тур
|1 : 2
|19.02.2026
|Лига Европы
|Стыковые матчи. 1-й матч
|1 : 4
|15.02.2026
|Шотландия — Премьер-лига
|27-й тур
|2 : 3
|11.02.2026
|Шотландия — Премьер-лига
|26-й тур
|2 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Плей-офф чемпионов
|Хартс
|29
|63
| 2
Плей-офф чемпионов
|Рейнджерс
|29
|57
| 3
Плей-офф чемпионов
|Селтик
|28
|55
| 4
Плей-офф чемпионов
|Мазервелл
|28
|53
| 5
Плей-офф чемпионов
|Хайберниан
|29
|46
| 6
Плей-офф чемпионов
|Фалкирк
|29
|42
| 7
Переходной турнир
|Данди Юнайтед
|28
|30
| 8
Переходной турнир
|Абердин
|28
|29
| 9
Переходной турнир
|Данди
|28
|28
| 10
Переходной турнир
|Сент-Миррен
|28
|24
| 11
Переходной турнир
|Килмарнок
|29
|21
| 12
Переходной турнир
|Ливингстон
|29
|14