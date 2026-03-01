17:39 ()
Рейнджерс - Селтик 01 Марта прямая трансляция

Начало трансляции: 01-03-2026 14:00
Стадион: Айброкс (Глазго, Шотландия), 50 129 зрителей (98% при вместимости 51 082)
01 Марта 2026 года в 15:00 (+03:00). Шотландия — Премьер-лига, 29-й тур
Рейнджерс
Окончен
2 : 2
Селтик

  • 8'
    1:0
    Юссеф Шермити
  • 26'
    2:0
    Юссеф Шермити
  • 79'
    Джон Сауттар
  • 90'
    Николас Раскин
0'
45'
90'
  • 39'
    Каллум Макгрегор
  • 56'
    2:1
    Киран Тирни
  • 90+1'
    2:2
    Рео Хататэ
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рейнджерс - Селтик, которое состоится 01 Марта 2026 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Шотландия — Премьер-лига, 29-й тур, оно проводится на стадионе: Айброкс (Глазго, Шотландия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Рейнджерс
Глазго
Селтик
Глазго
1АнглияврДжек Батлэнд
21АнглиязщДуджон Стерлинг
5ШотландиязщДжон Сауттар
37АнглиязщЭммануэль Фернандес
25БельгиязщТюр Ромменс
42ДанияпзТочи Чуквуани
43БельгияпзНиколас Раскин
47АнглиянпМайки Мур
7ДаниянпАндреас Сков Ольсен
74'
9ПортугалиянпЮссеф Шермити
20ГерманиянпРайан Надери
64'
10ГанапзМохаммед Диоманде
64'
23ФранциянпДжеди Гассама
74'
12ФинляндияврВильями Синисало
22МексиказщХулиан Араухо
47ШотландиязщДейн Маррей
5ИрландиязщЛиам Скэйлз
63ШотландиязщКиран Тирни
74'
42ШотландияпзКаллум Макгрегор
21АнглияпзАлекс Окслейд-Чемберлен
46'
13Южная КореяпзХюн-Чун Ян
74'
8ШвециянпБеньямин Нюгрен
85'
38ЯпониянпДайдзэн Маэда
9АвстриянпЧуквубуйке Адаму
46'
41ЯпонияпзРео Хататэ
46'
23ТуниспзСебастьян Тунекти
46'
36УругвайзщМарсело Сараччи
74'
14ШотландияпзЛюк Маккоуэн
74'
49ШотландияпзДжеймс Форрест
85'
Запасные
31ШотландияврЛиам Келли
30АнглиязщДжейден Мегома
24Буркина-ФасозщНассер Джига
2АнглиязщДжеймс Тавернье
14АлбанияпзНедим Байрами
11НорвегиянпТело Осгор
28Северная МакедониянпБоян Миовски
31ШотландияврРосс Дуган
43АнглиязщБенджамин Артур
51ШотландиязщКолби Донован
11ЧехиянпТомаш Чванчара
Главные тренеры
ГерманияДэнни Рёль
Северная ИрландияБрендан Роджерс
ФранцияУилфрид Нэнси
ФранцияУилфрид Нэнси
История личных встреч
03.01.2026 Шотландия — Премьер-лига 21-й тур Селтик1 : 3Рейнджерс
02.11.2025 Шотландия — Кубок лиги 1/2 финала Селтик3 : 1 ДВРейнджерс
31.08.2025 Шотландия — Премьер-лига 4-й тур Рейнджерс0 : 0Селтик
04.05.2025 Шотландия — Премьер-лига Плей-офф чемпионов. 35-й тур Рейнджерс1 : 1Селтик
16.03.2025 Шотландия — Премьер-лига Премьер-лига. 30-й тур Селтик2 : 3Рейнджерс
02.01.2025 Шотландия — Премьер-лига Премьер-лига. 21-й тур Рейнджерс3 : 0Селтик
15.12.2024 Шотландия — Кубок лиги Финал Селтик3 : 3 5 : 4Рейнджерс
01.09.2024 Шотландия — Премьер-лига Премьер-лига. 4-й тур Селтик3 : 0Рейнджерс
25.05.2024 Кубок Шотландии Финал Селтик1 : 0Рейнджерс
11.05.2024 Шотландия - Премьер-лига Плей-офф чемпионов. 36-й тур Селтик2 : 1Рейнджерс
22.02.2026 Шотландия — Премьер-лига 28-й тур 2 : 2Рейнджерс
15.02.2026 Шотландия — Премьер-лига 27-й тур Рейнджерс4 : 2
11.02.2026 Шотландия — Премьер-лига 26-й тур 1 : 1Рейнджерс
08.02.2026 Кубок Шотландии 1/8 финала Рейнджерс8 : 0
04.02.2026 Шотландия — Премьер-лига 25-й тур Рейнджерс5 : 1
26.02.2026 Лига Европы Стыковые матчи. 2-й матч 0 : 1Селтик
22.02.2026 Шотландия — Премьер-лига 28-й тур Селтик1 : 2
19.02.2026 Лига Европы Стыковые матчи. 1-й матч Селтик1 : 4
15.02.2026 Шотландия — Премьер-лига 27-й тур 2 : 3Селтик
11.02.2026 Шотландия — Премьер-лига 26-й тур Селтик2 : 1
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Плей-офф чемпионов
Хартс2963
2
Плей-офф чемпионов
Рейнджерс2957
3
Плей-офф чемпионов
Селтик2855
4
Плей-офф чемпионов
Мазервелл2853
5
Плей-офф чемпионов
Хайберниан2946
6
Плей-офф чемпионов
Фалкирк2942
7
Переходной турнир
Данди Юнайтед2830
8
Переходной турнир
Абердин2829
9
Переходной турнир
Данди2828
10
Переходной турнир
Сент-Миррен2824
11
Переходной турнир
Килмарнок2921
12
Переходной турнир
Ливингстон2914

