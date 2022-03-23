Хасимото может покинуть «Ростов»

Дата публикации: 23-03-2022

«Ростов» в ближайшее время может лишиться еще одного легионера. Речь идет о Кэнто Хасимото. Информацией поделился ресурс «Рейтинг Букмекеров». В «Чемпионате» ее также подтвердили.



Хавбек пополнил состав «Ростова» в июле 2020 года, перейдя из «Токио». Соглашение японского футболиста с донской командой рассчитано до лета 2024 года. В сезоне 21/22 он провел в РПЛ 10 встреч, в которых забил 2 мяча и отдал 2 результативных паса. Ценник на Кэнто равняется 2,5 млн евро (Transfermarkt.de).



С 2018 года Хасимото вызывается в национальную сборную. Его дебют в команде состоялся весной 2019 года в игре против Боливии.



Ранее ФИФА позволила легионерам из российских команд приостанавливать действие своих соглашений с клубами в одностороннем порядке.