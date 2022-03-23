«Реал» интересуется полузащитником «Лестера»

Дата публикации: 23-03-2022

«Fichajes» сообщает об интересе «Реала» к хавбеку Джеймсу Мэддисону, правами на которого владеет «Лестер».



В 25-летнем англичанине боссы «сливочных» видят замену Луке Модричу, которому в этом году исполнится 37 лет. Трансфер атакующего полузащитника может обойтись мадридцам в 80 000 000 евро.



В 2021 году у «Лестера» уже были предложения по Мэддисону. Сам Джеймс хотел стать игроком «Арсенала», но трансфер не состоялся из-за разногласий в финансовой части сделки.



В сезоне 2021/2022 Мэддисон выходил на поле в 40 встречах (13 забитых мячей, 7 ассистов). Контракт футболиста с «лисами» истекает в середине 2024 года. Его рыночная составляет 50 млн евро («Transfermarkt»).