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«Ювентус» хочет снизить стоимость Мораты

Дата публикации: 25-03-2022

«Ювентус» рассматривает возможность выкупа нападающего Альваро Мораты и ведет переговоры с «Атлетико», сообщает издание «AS».

«Бьянконери» имеют право выкупа Мораты за 35 000 000 евро, но хотят добиться от «матрасников» снижения стоимости игрока. Туринский клуб готов предложить за испанского форварда не более 15 млн евро, после того как уже заплатил 20 млн евро за два сезона аренды.

Напомним, что «Атлетико» выкупил права на Морату у «Челси» в 2020 году за € 35 млн.

В нынешнем розыгрыше Серии А 29-летний игрок провел 29 поединков в составе «Ювентуса». В них он забил 8 голов и отдал 5 ассистов.

Ранее сообщалось, что нападающий Пауло Дибала покинет ряды «Ювентуса» свободным агентом.

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