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«Милан» хочет купить шотландского защитника

Дата публикации: 26-03-2022

«Scottish Sun» пишет, что летом Аарон Хики может сменить «Болонью» на «Милан». «Россонери» интересен вариант с подписанием 19-летнего защитника, игра которого впечатлила представителей клуба.

В «Милане» уверены, что шотландец сможет добавить конкуренции на левом фланге обороны, где сейчас играет Тео Эрнандес.

В «Болонью» Хики перебрался из клуба «Харт оф Мидлотиан» осенью 2020 года. Его дебют в Серии А состоялся в сентябре того же года. В сезоне 2021/2022 шотландец выходил на поле в футболке итальянской команды в 27 встречах (4 забитых мяча, 1 голевая передача).

Соглашение защитника с «Болоньей» рассчитано до июня 2024 года. Ценник на игрока равняется 14 млн евро.

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