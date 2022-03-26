«Милан» хочет купить шотландского защитника

Дата публикации: 26-03-2022

«Scottish Sun» пишет, что летом Аарон Хики может сменить «Болонью» на «Милан». «Россонери» интересен вариант с подписанием 19-летнего защитника, игра которого впечатлила представителей клуба.



В «Милане» уверены, что шотландец сможет добавить конкуренции на левом фланге обороны, где сейчас играет Тео Эрнандес.



В «Болонью» Хики перебрался из клуба «Харт оф Мидлотиан» осенью 2020 года. Его дебют в Серии А состоялся в сентябре того же года. В сезоне 2021/2022 шотландец выходил на поле в футболке итальянской команды в 27 встречах (4 забитых мяча, 1 голевая передача).



Соглашение защитника с «Болоньей» рассчитано до июня 2024 года. Ценник на игрока равняется 14 млн евро.