«Атлетико» нацелился на Лаутаро

Дата публикации: 26-03-2022

Аргентинский бомбардир может сменить клубную прописку.



Лаутаро Мартинес рассматривает вариант с уходом из «Интера», поскольку не чувствует себя ключевым игроком команды Симоне Индзаги.



Как сообщает издание «La Repubblica», на Мартинеса претендует «Атлетико». При этом отмечается, что в услугах 24-летнего футболиста лично заинтересован Диего Симеоне.



«Интер», в свою очередь, готов попрощаться со своим подопечным за солидную сумму, а на его место подписать Дибалу. Как известно, этим летом Пауло покинет «Ювентус» в качестве свободного агента.



Мартинес выступает за «Интер» с 2018 года. За его переход из «Расинга» итальянский гранд выложил 25 000 000 евро. Сейчас стоимость игрока составляет € 70 млн.