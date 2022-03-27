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Голливудский актер может купить «Дерби Каунти»

Дата публикации: 27-03-2022

Джордж Клуни не исключил возможности приобретения им команды «Дерби Каунти». Информацией поделился ресурс «Derbyshire Life».

««Дерби Каунти» известен своей богатой историей, и я не сомневаюсь, что впереди у него светлое будущее. В последнее время мое внимание к футбольному миру возросло, и несколькими годами ранее мне предлагали присоединиться к другим лицам, пытавшимся оформить покупку «Малаги». Данная затея не увенчалась успехом.

Возможно, быть собственником футбольной команды ничуть не хуже, чем выступать в ее составе», - цитирует актера «Derbyshire Life».

Текущий сезон «Дерби Каунти» проводит в Чемпионшипе, где после 39 игр находится на последнем месте. Помимо игровых проблем, клуб испытывает серьезные финансовые трудности.

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