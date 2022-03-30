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Айртон покинул Россию и улетел в Бразилию

Дата публикации: 30-03-2022

Айртон Лукас Дантас, выступающий за «Спартак», вылетел в Бразилию, где в скором времени присоединится к «Фламенго». Информацией поделилась Лижия Кардосо (супруга экс-форварда российской сборной по футзалу Сирило).

Ранее ряд источников сообщали о том, что защитник «Спартака» до завершения сезона будет выступать за «Фламенго». Переход стал возможным благодаря решению ФИФА, позволившей легионерам из клубов РПЛ приостанавливать трудовые отношениями со своими командами в одностороннем порядке.

Контракт Айртона со «Спартаком» истекает в июне 2026 года. В текущем сезоне на счету 24-летнего футболиста 30 игр за «красно-белых» (1 забитый мяч, 1 голевой пас).

Ценник на бразильца равняется 4,5 млн евро (по версии портала Transfermarkt.de).

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