Кальдара не нужен «Милану»

Дата публикации: 30-03-2022

Защитник «Милана» Маттиа Кальдара, выступающий на правах аренды за «Венецию», не нужен своему основному клубу.



В услугах 27-летнего футболиста заинтересованы «Верона» и «Торино», сообщает известный инсайдер Николо Скира.



Кроме того, «Венеция» может выкупить права на Кальдару за четыре миллиона евро, но для этого клубу нужно сохранить прописку в Серии А.



27-летний итальянец является воспитанником «Аталанты». В 2017 году он стал игроком «Ювентуса», откуда уже в 2018-м перешел в «Милан». Сделка была оценена в € 36,87 млн. Его трудовой договор с «россонери» рассчитан до 30.06.2023.



В текущем сезоне на счету центрального защитника 26 матчей за «оранжево-черно-зеленых». В них он забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.