«Арсенал» предложил новый контракт Ляказетту

Дата публикации: 30-03-2022

Нападающий лондонского «Арсенала» Александр Ляказетт может остаться в Лондоне по завершении сезона.



«Канониры» готовы заключить краткосрочный контракт с французом на один год с возможностью пролонгации соглашения, сообщает «Get French Football News».



Отмечается, что раньше боссы «Арсенала» не горели желанием продлевать соглашение с футболистом, равно как и сам Ляказетт, который был согласен только на контракт сроком на 2-3 года.



В текущем сезоне центрфорвард провел 29 матчей, в которых забил 6 мячей и отдал 8 результативных передач.



Ранее сообщалось, что «Барселона» рассматривает возможность подписания Ляказетта.