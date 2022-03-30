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«Арсенал» предложил новый контракт Ляказетту

Дата публикации: 30-03-2022

Нападающий лондонского «Арсенала» Александр Ляказетт может остаться в Лондоне по завершении сезона.

«Канониры» готовы заключить краткосрочный контракт с французом на один год с возможностью пролонгации соглашения, сообщает «Get French Football News».

Отмечается, что раньше боссы «Арсенала» не горели желанием продлевать соглашение с футболистом, равно как и сам Ляказетт, который был согласен только на контракт сроком на 2-3 года.

В текущем сезоне центрфорвард провел 29 матчей, в которых забил 6 мячей и отдал 8 результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Барселона» рассматривает возможность подписания Ляказетта.

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