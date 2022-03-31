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Ковач может возглавить «Лион»

Дата публикации: 31-03-2022

По данным «Foot Mercato», новым тренером «Лиона» может стать Нико Ковач.

Боссов французской команды не устраивают результаты, демонстрируемые клубом в текущем сезоне. В связи с этим Петер Бош, возглавляющий «ткачей», может лишиться своей работы. В числе кандидатов на его замену, помимо Ковача, также рассматривается Стефан Жюльен, работающий со «Страсбургом».

Последним клубом хорвата был «Монако», который он принял летом 2020 года. «Монегаски» расторгли контракт со Ковачем 1-го января, назначив на его место бельгийца Филиппа Клемана.

Бош возглавляет «Лион» с мая 2021 года. «Ткачи» под руководством голландца после 29 проведенных матчей занимают 10-ю строчку во французской Лиге 1, имея в своем активе 42 очка.

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