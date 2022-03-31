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«Фиорентина» может продать Кокорина летом

Дата публикации: 31-03-2022

«La Repubblica Firenze» пишет, что по окончании сезона «Фиорентина» хочет продать Александра Кокорина. Расторгать соглашение с россиянином «фиалки» не намерены, поскольку это связано с определенными финансовыми потерями.

Продать 31-летнего центрфорварда «Фиорентина» планировала еще зимой, но тогда ни один из клубов не выказал желание приобрести Кокорина из-за высокой зарплаты нападающего. В Италии россиянин получает 1,8 млн евро.

Состав «Фиорентины» Кокорин пополнил в январе 2021 года, перебравшись из «Спартака». Его переход обошелся флорентийской команде в 4,5 млн евро.

В текущем сезоне на счету Александра 5 встреч в Серии А (45 минут игрового времени), в которых он не отметился результативными действиями.

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