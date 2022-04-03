Свернуть список

«Боруссия» Д смирилась с потерей Загаду

Дата публикации: 03-04-2022

Защитник Дан-Аксель Загаду, вероятно, покинет дортмундскую «Боруссию» следующим летом на правах свободного агента.

Как сообщает портал «Sport1», руководство «чёрно-жёлтых» прекратило переговоры с футболистом и смирилось с его желанием сменить клуб.

Загаду является выпускником академии «Пари Сен-Жермен». За клуб из Парижа он не провел ни одного матча. При этом имеет опыт выступлений в составе юношеских и молодежной сборных Франции. Летом 2017 года центральный защитник присоединился к «Боруссии». В текущем розыгрыше Бундеслиги 22-летний игрок провел 9 матчей (без результативных действий).

Ранее в подписании Дан-Акселя был заинтересован «Манчестер Юнайтед».

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close