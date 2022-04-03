«Боруссия» Д смирилась с потерей Загаду

Дата публикации: 03-04-2022

Защитник Дан-Аксель Загаду, вероятно, покинет дортмундскую «Боруссию» следующим летом на правах свободного агента.



Как сообщает портал «Sport1», руководство «чёрно-жёлтых» прекратило переговоры с футболистом и смирилось с его желанием сменить клуб.



Загаду является выпускником академии «Пари Сен-Жермен». За клуб из Парижа он не провел ни одного матча. При этом имеет опыт выступлений в составе юношеских и молодежной сборных Франции. Летом 2017 года центральный защитник присоединился к «Боруссии». В текущем розыгрыше Бундеслиги 22-летний игрок провел 9 матчей (без результативных действий).



Ранее в подписании Дан-Акселя был заинтересован «Манчестер Юнайтед».