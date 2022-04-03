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«Шахтер» выставил ценник на Додо

Дата публикации: 03-04-2022

«Шахтер» готов рассматривать предложения по трансферу Додо. Руководство донецкого клуба оценивает 23-летнего бразильца в сумму не менее 20 млн евро.

Ранее СМИ писали об интересе к правому защитнику со стороны «Борнмута», «Арсенала» и «Баварии». Мюнхенцы пытались оформить переход Додо еще в прошлом году, но тогда стороны не смогли договориться о сумме трансфера.

Сам бразилец рассчитывает перебраться в Европу, поэтому не торопится с поисками нового клуба. Футболист готов дождаться завершения сезона, после чего думать о переходе.

Состав «Шахтера» Додо пополнил в январе 2018 года. В нынешней кампании на его счету 26 игр за донецкий клуб (4 ассиста). Соглашение защитника с «горняками» истекает летом 2025 года.

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