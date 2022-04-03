Шека не будет продлевать контракт с «Лиллем»

Дата публикации: 03-04-2022

Португальский полузащитник французского «Лилля» был неотъемлемой составляющей чемпионского состава «догов» образца прошлого сезона, однако в контексте текущих выступлений команды не настроен на продолжение сотрудничества после окончания контракта грядущего лета.



Сейчас агенты 27-летнего исполнителя заняты поиском следующего места работы для своего клиента, а выбирать хавбек может из итальянской «Ромы», испанской «Валенсии» или турецкого «Галатасарая», которые уже делали запросы относительно него.



Как сообщает итальянский журналист Николо Скира, услуги футболиста даже попытались предложить миланскому «Интеру», однако «нерадзурри» не изъявили желания бороться за него против возможных конкурентов.



Шека в текущем сезоне отыграл 29 матчей (3 гола и 1 результативный пас).