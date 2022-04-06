«Ювентус» нашел замену Дибале в «ПСЖ»

Дата публикации: 06-04-2022

По данным «La Gazetta dello Sport», «Ювентус» нацелился на хавбека «Пари Сен-Жермен». Речь идет об Анхеле Ди Марии. Туринцы видят в нем потенциальную замену Пауло Дибале, который, скорее всего, уйдет из команды по окончании сезона.



Ди Мария выступает за «красно-синих» с 2015 года. Соглашение 34-летнего аргентинца с клубом истекает ближайшим летом. С начала сезона вингер провел за парижскую команду 25 встреч, в которых забил 3 мяча и отдал 5 голевых пасов. Ценник на Ди Марию составляет 15 млн евро (по версии Transfermarkt.de).



Дибала защищает цвета «Ювентуса» на протяжении 7 лет. В текущем сезоне на счету 28-летнего нападающего 13 голов и 6 результативных передач в 30 играх за «бьянконери». Transfermarkt.de оценивает Дибалу в 40 млн евро.